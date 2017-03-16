Роструд напомнил россиянам о праздничных днях

В 2018 году россияне будут отдыхать в новогодние праздники 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Соответствующий проект постановления разработали в министерстве труда . Об этом сообщает «Российская газета»

6 и 7 января приходятся на субботу и воскресенье и будут перенесены на пятницу 9 марта и среду 2 мая. В следующем году россиян, помимо новогодних каникул, ожидают вторые зимние – с 23 по 25 февраля и мартовские – с 8 по 11 марта. В 2018 году майские праздники будут короче, чем в нынешнем, – с 29 апреля по 2 мая. На День победы нерабочим будет только 9 мая, праздник выпадает на среду. В июне летние каникулы будут с 10 по 12 число. В ноябре будет три праздничных выходных дня – с 3 по 5 ноября.