Как россияне будут отдыхать в 2018 году

Итак, новогодние каникулы продлятся в следующем году 10 дней - с 30 декабря по 8 января.

Выходные дни 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье и поэтому будут перенесены на пятницу 9 марта и среду 2 мая. Кроме того, дни отдыха, выпадающие на субботы 28 апреля 9 июня и 29 декабря планируется перенести соответственно на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, россияне получат несколько традиционных каникул, приуроченных к праздникам. Зимние - как уже упоминалось, с 30 декабря по 8 января, вторые зимние - с 23 по 25 февраля. Затем мартовские - в честь Международного женского дня - с 8 по 11 марта.

Майские каникулы в следующем году будут несколько усеченными. На Первомай они продлятся четыре дня - с 29 апреля по 2 мая. А на День победы будем отдыхать один день - 9 мая, он выпадает на среду.

В июне нас ждет трехдневный отдых - с 10 по 12 число, в ноябре будет три празднично-выходных дня - с 3 по 5 ноября.