Не жалея сил: Миранда Керр показала, как добиться идеальной фигуры

Всегда было интересно: как супермоделям удается оставаться в такой прекрасной форме даже после родов? Конечно, ты читала о том, что все дело в правильном питании и активном образе жизни. Но, наверняка, ты хотела посмотреть конкретное руководство к действию: что и как надо делать, чтобы попращаться с лишними килограммами. Итак, считай, Миранда Керр тебя услышала и опубликовала короткое видео со своих тренировок.

Глядя на эти кадры, кажется, Миранда совсем не напрягается. Но эта легкость - всего лишь результат многочасовых тренировок ранее. Одна из самых известных ангелов Victoria's Secret точно знает, как и что делать, чтобы демонстрировать идеальные формы на подиуме. Берем пример с Миранды!