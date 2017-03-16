Найден самый завидный жених в мире

Принц Гарри , который вскоре собирается представить королеве Елизавете II свою девушку, перестал считаться самым завидным женихом планеты. В 2017 году он уступил это почетное звание 25-летнему сыну султана Брунея Абдуле Матину. Состояние его семьи оценивается в 20 миллиардов долларов.

Известно, что Абдул Матин с отличием окончил Британскую военную академию в звании лейтенанта пограничных войск. Затем он три года служил в армии на родине и даже принимал участие в реальных операциях против наркоторговцев, пишет сайт "Комсомольская правда".

Несмотря на то, что он мог бы сделать блестящую карьеру военного, отец настоял, чтобы принц оставил службу и поступил в университет Лондона. Абдул Матин свободно владеет несколькими иностранными языками (в частности, английским, французским, арабским и итальянским).