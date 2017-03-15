В деревню, в глушь, на курорт

Отпуск друзей и знакомых для многих из нас — проклятие. Самолет еще не успевает подняться в воздух, а Instagram и Facebook уже наполняется десятками одинаковых фотографий — посадочный талон, пакет из duty free, потом одинаковые пляжи, открыточные достопримечательности и обеды. Однако есть и такие, кто выбирают «диджитал-детокс» и на время отпуска категорически отказываются от гаджетов и, конечно, не спамят в соцсетях. «Лента.ру» уже подробно писала о философии «цифровой детоксикации», а теперь рассказывает о курортах, где можно спрятаться от цивилизации и современных технологий прямо сейчас.

Регион Виши во Франции славится своими целебными термальными источниками и водолечебницами. VICHY Spa Hotel Les Celestins стоит посреди красивого парка на берегу озера Алье. Туристам предлагается четырехдневный курс «Цифровой детокс», включающий в себя массаж, соляной пилинг, грязевые обертывания, процедуры люксопунктуры, ингаляции, аквааэробику и индивидуальные программы питания. А также гольф, велосипеды, ипподром и прочие приятные мелочи.

По словам руководителя отдела Франции, Швейцарии и стран Бенилюкса туроператора BSI GROUP Натальи Бродской, рядом с отелем находится Институт красоты и здоровья Les Célestins Spa, где гости курорта также могут отдохнуть от новостей и отвлечься от гаджетов.

Отель Westin Dublin в Дублине одним их первых стал предлагать «цифровой детокс». По правилам отеля, при заселении постояльцы должны сдать в сейф все электронные устройства в обмен на так называемый набор для выживания «Детокс».

Помимо сейфа, куда при регистрации прячут все электронные устройства, вам предоставляется номер с фирменной «небесной кроватью» — десять уровней мягкости и пять подушек разной жесткости, завтрак в постель, массаж, а также саженец дерева, который можно забрать домой.

В персональный набор по выживанию в бесцифровых условиях входят свечи с ароматом белого чая, настольные игры и путеводитель по городу. Отель расположен в центре Дублина на улице Уэстморленд, рядом с Тринити-колледжем.

PR-директор туроператора Tez Tour Лариса Аханова предлагает российским приверженцам «диджитал-детокса» обратить внимание на таиландский отель Zeavola.

Утро в пятизвездочном Zeavola начинается по солнцу, а не с проверки социальных сетей. На закате все ложатся спать, а не постят фотографии за день. День обычно складывается из ничегонеделания на одном из лучших белоснежных пляжей Таиланда, снорклинга, спа-процедур и посещения ресторанов. Zeavola расположен на маленьком острове, так что изоляция будет полной, связываться с внешним миром в соцсетях гости, как правило, не хотят.

Однако Аханова уточняет, что тех, кто хочет на время отдыха «лишиться связи с миром», единицы. Наоборот, для абсолютного большинства российских туристов важнейший фактор при выборе отеля — бесплатный Wi-Fi.

Многие австрийские отели и гостевые дома продвигают «цифровую детоксикацию» не как отказ от привычных удобств и самоограничение, а как один из элементов роскошной жизни и элитарности. Отсутствие телевизоров, Wi-Fi и телефонов здесь компенсируется прогулками на лошадях, велотурами, походами в горы, рыбалкой, оздоровительными программами и спа-процедурами. Один из таких отелей — Edelweiss Gurgl в Австрии. Он находится на высоте 1930 метров над уровнем моря в горнолыжном регионе Обергургль-Хохгургль.

Летом здесь можно совершать восхождения на вершины окрестных трехтысячников или прогуливаться по долине Эцталь, любуясь горами. Активный отдых — верховая езда, скалолазание, плавание. В спа-зоне — разнообразные сауны, хамам, спортзалы с тренажерами. Гости могут устроить себе «бесцифровой» отпуск, поместив все электронные приборы (телефон, смартфон, ноутбук, планшеты) в сейф на стойке регистрации.

«В Японии эффект «диджитал-детоксикации» достигается практически у всех российских туристов. Во-первых, за счет разницы во времени — почти до самого вечера у вас нет ни звонков, ни писем, незачем просматривать почту и социальные сети. А если вы останавливаетесь в отелях, расположенных на курортах с горячими источниками, таких как Хаконе, Арима, Дого и других, времени на интернет у вас не остается совсем», — рассказывает руководитель отдела Азии и ОАЭ BSI GROUP Кира Ананасова.

Отключиться от цифровых технологий, снять усталость и стресс можно, в частности, на курорте Хаконе, на берегу озера Аси, в отеле The Prince Hakone Like Ashinoko. К услугам гостей термальные купальни с видом на озеро, а также теннисные корты и сад с видом на гору Фудзи. В спа-салоне отеля Kaede можно заказать различные виды массажа и косметические процедуры. Гостям отеля Prince Hakone Hotel Lake Ashinoko предлагаются номера с мягким освещением и видом на озеро. Из некоторых номеров видна гора Фудзи.