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Влад Лисовец прокомментировал новый образ Савченко
Российский стилист и дизайнер Влад Лисовец положительно отозвался о новом имидже депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, передает НСН.
"Мне кажется, она выглядит очень современно. Она будет одним из первых политиков, кто отойдет от советской эстетики, которая так долго тянулась. Долгое время считалось, что политик — это скучная угрюмая женщина с объемной прической-хризантемой", - сказал он.
Накануне в эфире телеканала NewsOne Надежда Савченко впервые за долгое время предстала перед публикой с укладкой и макияжем, а также в элегантном зеленом платье. По словам самой Савченко, чаще она предпочитает носить военную форму, а в изящных нарядах появляется регулярно только в театре.
Савченко ранее была осуждена в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, но затем помилована указом президента России Владимира Путина.
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