Влад Лисовец прокомментировал новый образ Савченко

"Мне кажется, она выглядит очень современно. Она будет одним из первых политиков, кто отойдет от советской эстетики, которая так долго тянулась. Долгое время считалось, что политик — это скучная угрюмая женщина с объемной прической-хризантемой", - сказал он.

Накануне в эфире телеканала NewsOne Надежда Савченко впервые за долгое время предстала перед публикой с укладкой и макияжем, а также в элегантном зеленом платье. По словам самой Савченко, чаще она предпочитает носить военную форму, а в изящных нарядах появляется регулярно только в театре.