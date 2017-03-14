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Синоптики предупредили об аномальном половодье
Россию в 2017 году ожидает крупнейшее за сто лет половодье. С таким заявлением выступил глава Росгидромета Александр Фролов. Об этом сообщает Nation News.
Как заявил Фролов, ситуация ухудшится в связи с ранней весной. В настоящее время погода в большинстве российских регионов опережает график на 20-25 дней. Фролов добавил, что крупный паводок грозит 5-7 субъектам страны в Сибирском федеральном округе.
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