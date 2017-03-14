Синоптики предупредили об аномальном половодье

Как заявил Фролов, ситуация ухудшится в связи с ранней весной. В настоящее время погода в большинстве российских регионов опережает график на 20-25 дней. Фролов добавил, что крупный паводок грозит 5-7 субъектам страны в Сибирском федеральном округе.