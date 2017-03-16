Терешкова: есть перспектива посылать больше россиянок в космос

Первая женщина-космонавт, герой Советского Союза Валентина Терешкова уверена, что среди работающих в космической отрасли россиянок многие могли бы совершить полет в космос, и у России есть хорошие перспективы, чтобы посылать в космос больше женщин. Об этом Терешкова заявила журналистам во время торжественной церемонии открытия посвященной ей выставки в Музее науки в Лондоне.

"Как птица не может летать с одним крылом, так и общество не может активно развиваться без активного участия женщин. Ведь среди женщин-специалистов, которые работают в области космонавтики очень много умных, достойных, толковых, грамотных женщин. Мне кажется, что у нас хорошая перспектива для того, чтобы побольше посылать женщин в космос", - сказала Терешкова.

Женщины в космосе

Полет Терешковой в космос в качестве единственного члена экипажа - командира корабля "Восток-6" 16 июня 1963 года открыл новую эру в истории космонавтики; после нее в полетах участвовали еще 59 женщин, однако лишь трое из СССР и России. Так, Светлана Савицкая совершила два полета в 1982 и 1984 годах и стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос (25 июля 1984 года). Елена Кондакова в 1994-1995 годах провела пять месяцев на орбитальной станции "Мир", в 1997 году входила в экипаж американского корабля "Атлантис", до 1996 года ей принадлежал мировой рекорд по продолжительности полета среди женщин. А в сентябре 2014 года россиянка Елена Серова отправилась на МКС, где проработала в составе 41-й и 42-й экспедиций; она благополучно вернулась на Землю в марте 2015 года.

По словам Терешковой, главной причиной, по которой СССР, а за ним и Россия послали в космос лишь четырех женщин, стали корабли.

"Была программа, которая была выполнена на космических кораблях серии "Восток", на нас с Валерием Быковским (летчик-космонавт СССР) она закончилась. Разрабатывался новый корабль, не очень успешно поначалу, шли испытания; испытывая этот корабль, погиб Владимир Комаров (летчик- космонавт СССР). Затем шли полеты, погиб экипаж, шла доработка космического корабля... И каждый раз после очередной катастрофы нашу женскую группу отодвигали..., это главная причина - космические корабли", - сказала Терешкова.

Будущее космонавтики Терешкова связывает, в первую очередь, с созданием поселений на Луне, а затем на Марсе.

"Нам надо думать, если произойдет какая-то катастрофа на Земле, человечеству надо искать планету, которая более-менее подходит", - считает космонавт.

Позывной "Березка" и рецепт Терешковой

Позывной "Чайка" первой женщины-космонавта, который знают во всем мире, дал Терешковой великий советский ученый Сергей Королев . Однако во время подготовки в отряде космонавтов ее позывным была "Березка".

"У нас на Земле, когда мы готовились, был позывной "Березка", нам казалось, что лучше позывного нет. Но связь была с помощью азбуки Морзе. И "Б", "Р", "З" - это довольно долго, и поэтому он (Королев) спросил: "А как ты относишься к чайке?". Я ответила, что это красивая птица, а он сказал: "хорошо", - так и пошло, а "Березка" осталась на Земле", - рассказала Терешкова.

В начале марта Терешкова отметила 80-летие, однако она по-прежнему много работает и делится рецептом, как оставаться бодрой: "Работать, вкалывать от зари до зари; другого у меня рецепта нет. Я как себя помню, начиная с 17 лет, я работаю. И счастлива была тем, что попала в отряд космонавтов, и много лет служила в военно-воздушных силах".

Несмотря на ее выдающийся вклад в развитие космонавтики, открывшаяся в Лондоне выставка "Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе" в большей мере призвана показать жизнь Терешковой вне космоса: ее работу на заводе, политическую карьеру - Валентина Владимировна является депутатом Госдумы - и страстное увлечение прыжками с парашютом.

"Второй (прыжок с парашютом) страшнее: первый - не соображаешь, инструктор (хлопает) по плечу - пошел, а второй - ты уже знаешь, что надо покинуть самолет. Мы прыгали в Ярославле. Там обычный аэродром и рядом поле, где много коров. Я приземлилась на стадо коров", - поделилась Терешкова воспоминаниями.

Гости выставки, которая будет проходить до 16 сентября, смогут увидеть документальный фильм "Легенда о Валентине", снятый Музеем науки и фондом ArtPoint к юбилею женщины- космонавта. Сама же выставка стала одним из центральных событий Года науки и образования Великобритании и России 2017, организованного Британским советом и посольством Великобритании в Москве.