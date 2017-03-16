Королевский стол или из чего состоит меню Елизаветы II

Принято считать, что члены королевской семьи непременно любят деликатесы или только элитные блюда, однако повар Елизаветы II уверяет, что королева Великобритании отнюдь не гурман и предпочитает довольно скромные трапезы. Дважды в неделю повар Марк Фланаган сверяет с правительницей меню, уточняя, что она хочет видеть в своем рационе. Завтрак По словам приближенных к королевскому семейству источников, начинается день Елизаветы II с чая Earl Grey, притом без добавления молока или сахара, а также печенья или, к примеру, бисквита.

После этого деятельница отдает предпочтение хлопьям, предлагаемым в паре с самыми обычными фруктами. Впрочем, периодически на завтрак королева выбирает тосты с мармеладом, а в исключительных случаях - омлет, заправленный лососем. Примечательно, что Елизавета II настаивает на коричневых яйцах, поскольку считает, что те вкуснее. Обед Перед главным суточным приемом пищи королева потребляет аперитив, состоящий из джина и Dubonnet. Заправляется это дело дольками лимона и значительным объемом льда.

Среди любимых обеденных блюд Елизаветы II рыба, приготовленная вместе с овощами, также не деятельница не против жареной курицы и питательного салата. Повар королевы выделяет, что больше всего его работодательница любит мясо гриль с кабачками или же свежим шпинатом. Еще один интересный момент в том, что когда Елизавета II обедает в одиночестве, она не заказывает макаронные изделия, картофель в любом виде, а также рис. Полдник Если у нас о полднике мало кто вспоминает, то для британцев это вещь обязательная. Трапеза у королевы не обходится без традиционного чая, дополняется процесс бутербродами, тортами, от которых деятельница без ума, а также булочками. Макгрейди уверяет, что чаще всего Елизавета II требует от него сэндвичи с копченным лососем, свежим огурцом, ветчиной, а также горчицей, яйцами и майонезом. Все ингредиенты периодически можно чередовать. Кроме того, по душе королеве маленькие бутерброды с вареньем из малины. Ужин Ужинает королева, по словам источников, достаточно плотно. Некоторые говорят, что ее вечерняя трапеза может включать говядину, жареную баранину, лосося или ягненка, другие уверяют, что Елизавета II на ужин любит жаркое, либо же гэльский стейк. Последний готовится из говяжьего филе, куда добавляется специальный соус, включающий грибы, виски и сливки. Временами запивает еду деятельница сухим мартини, однако при этом вино на ужин никогда не пьет. Десерт По имеющимся сведениям, завершает свой день Елизавета II традиционно шампанским в паре с клубникой. Последняя выращивается на территории замка Балморал, также королеве приносят белые персики, которые растут в теплицах Виндзорского замка. Временами деятельница добавляет к фруктам незначительную порцию шоколада. Запивается все это шампанским, притом ежедневно для королевы откупоривают новую бутылку.