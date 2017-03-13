Назван минимальный тариф на проживание туристов в Крыму летом

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил, что стоимость суточного размещения туриста на полуострове летом 2017 года составит от 1,5 тыс. рублей. На такую сумму отдыхающие смогут снять однокомнатную квартиру, сообщает ТАСС

По словам Стрельбицкого, однокомнатная квартира с «евроремонтом» обойдется всего на тысячу рублей дороже. При этом день в санатории стоит 2900 рублей.

«В летнем сезоне средняя цена в санатории составит 2958 рублей, в эту цену включается базовое лечение, 3-4 разовое питание и проживание. Однокомнатная квартира - 1,5 тысячи рублей, если это квартира с евроремонтом, то это 2,5 тысячи. На малые отели цена около 3 тысяч рублей на двух человек в сутки, правда, без питания, но некоторые отели предлагают завтрак», - сказал министр.

Он также отметил, что цены выросли на 8-15% по сравнению с прошлым летом.