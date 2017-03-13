Тайна улыбки Моны Лизы признана раскрытой окончательно

Нейробиологи Фрайбургского университета раскрыли секрет загадочной улыбки модели, позировавшей для картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи . Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает портал Artnet.

Согласно докладу ученых, тайна кроется в том, что модель выглядит счастливой — причем эта эмоция абсолютно однозначна.

Исследование состояло из сравнения фокус-группой восьми черно-белых репродукций картины, на каждой из которых присутствуют модуляции выражения лица: в более печальную или веселую сторону. Оказалось, что не менее 97 процентов участников опознали эмоцию оригинального полотна как определенно счастливую.

«Мы были изумлены», — сказал соавтор работы Юрген Корнмайер. Он отметил, что никакой двусмысленности в плане сопоставления счастья и несчастья в чертах лица модели быть уже не может.

В феврале британский искусствовед Джонатан Джонс выдвинул теорию, что загадочная улыбка Моны Лизы вызвана тем, что модель была больна сифилисом.