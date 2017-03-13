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Синоптики расскажут, где ожидаются наводнения
Сейчас развитие весенних процессов идет на верхней Волге, Оке и реках их бассейнов. На северо-западе вскрылись ото льда реки Волхов и Луга. Идет разрушение льда на реках Дона, Днепра и Западной Двины.
Максимальные уровни воды на реках в пределах Московской области ожидаются на Оке (от Серпухова до Каширы) от 3 до 3,8 метра, от Коломны до Белоомута на 2-2,2 метра, а на Клязьме у Орехово-Зуево 1,6 метра. Суммарный приток воды в Можайское, Озернинское, Рузское, Истринское водохранилища составит от 70 до 400 миллионов кубометров воды. Норма - 460 миллионов кубометров. То есть приток воды в водохранилища в этом году не должен превысить норму.
Подробнее о районах, где паводок будет проходить сложнее всего, а также о сроках повышения уровня воды в реках разных регионов, читайте в ближайшее время в "Российской газете". Пресс-конференция на тему "Весеннее половодье 2017" состоится 14 марта в 12:00 в медиацентре редакции.
В ней примут участие: руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Александр Фролов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурс) Вадим Никаноров и заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-лейтенант Павел Барышев.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблер/погоде.
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