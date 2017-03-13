Не райская Европа: что 150 тысяч россиян не устроило на Западе?

У каждого, кто осмеливается на самый крутой маршрут жизни – стать в прямом смысле слова новым русским и решиться на переезд - они свои. Однако – вот сенсация - сама идея возвращения на историческую родину – в Россию – впервые за последние десятилетия взлетела на пик популярности.

Дитмара увезли в Германию в конце 80-х. Его воспитывали как немца. Он признается, что думает на немецком, его немецкий чище русского.

Отличник в школе, Дитмар выучился на экономиста в университете Фрайбурга и получил отличное место в крупной компании. Его воспитала Германия, но в том, что касается родины он остался однолюбом, верным стране, из которой его увезли. Во всем. Начиная с того, что у фаната тату они все на русском.

И заканчивая выбором своей судьбы – в 2014-м, когда на Западе поднялась антироссийская истерия, он перевез семью – жену и двоих детей - в Воронеж. Не скрывает – он политический возвращенец.

Чемодан, вокзал, Россия. Политическая конфронтация. Режим санкций. Раскол западных политических элит. Эти и другие факторы лишь подтолкнули к решению тех, кто откладывал его до поры до времени.

Не случайно важнейшим аргументом для возвращения на историческую родину – в Россию – для многих стало воссоединение с Крымом. Для тысяч переселенцев он стал и конечным пунктом пути домой. Семья Кучер 20 лет обживала неродные берега – португальский, испанский, английский. Русскоязычные выходцы с западной Украины. Они оказались чужими и там, где родились, и в казалось бы, райской Европе.

"Мы рожденные во Львове. Начнем с этого. Русскоговорящая семья, ее и моя. Просто пришли к определенному выводу к тому моменту, когда ехать, не было работы, начались притеснения определенные по поводу фамилии, русского языка. Ну я собрался. Последние деньги, какие были. Сел на автобус, которой мне обещали сладкую жизнь в Европе. Через друга причём очень хорошего. И нас повезли до последнего моря. Через всю Европу на перекладных. И сразу, недалеко отходя от кассы, продали в рабство молдаванам на стройку", - говорит Игорь Кучер.

Во время странствий родились дети, которые в совершенстве владеют английским и португальским. А русский только начали учить.

Поднять паруса в Лиссабоне и бросить якорь в Крыму вынудили нынешние европейские реалии. Дорогущая жизнь, на которую как ни горбаться, не заработаешь. Засилье мигрантов. И никакой уверенности в завтрашнем дне.

Среди причин, заставляющих перебраться на историческую родину, переселенцы называют следующие. Политические - неспособность и нежелание властей европейских государств эффективно интегрировать русскоязычных в местную среду, антироссийские настроения политических элит, давление на русскоязычных в СМИ и социальных сетях. Экономические - невозможность устроиться на работу по специальности, рост уровня безработицы в целом и сокращение зарплат. Среди социальных - в первую очередь, возросшее число мигрантов из стран Африки и Азии, которые привозят с собой преступность и резко усиливают конкуренцию на рынке низко и среднеквалифицированной рабочей силы.

Таким как Кучеры – активным и уверенным профессионалам - родные берега с радостью раскрывают объятия. Отшлифованные евротребованиями, строительные навыки позволили Игорю с нуля начать доходный бизнес.

"Я за прошлый год, моя фирма заработала почти миллион. Это я, чужой человек, свалившийся с другой планеты вообще. В январе открывший ООО. Без каких-либо субсидий, своими руками я заработал нормальные деньги. Моя жена как нормальный белый человек работает в нормальном магазине. Нормальную зарплату получает. То есть выбор тут работы", - рассказывает Игорь.

Все эти аргументы сейчас, сидя у телевизора в немецком Вальдбреле взвешивает Алексей Грюневальд. На родину – в Крым его манит зов предков. Его семья по отцу – оттуда. Сразу после крымского референдума, не долго думая, они с женой купили на полуострове землю.

"Участочек купили с домиком, сейчас домик делим. Езжу, навещаю, звоню, как с судами все утрясется, поеду, буду решать другие вопросы, как бы там остаться, дом строить начну", - рассказывает он.

Однако, получить по-быстрому российское гражданство не получилось. Помешала бюрократия. Но семья Грюневальд намерена переехать в Россию любой ценой.

В России работает государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников. Однако, оперативно воспользоваться ею не вышло. С одной стороны, потому, что намерения многих переехать часто бывают очень расплывчатым – почему, куда, зачем, а главное, какая польза будет стране от тех или иных переселенцев. Семья Грюневальд как раз из тех, кто едет без четкого плана на жизнь. С другой стороны, даже таким целеустремленным как Дитмар из Воронежа приходится сталкиваться с волокитой и чиновничьим равнодушием. Немец ждет гражданства 2 года. Подъемные – 50 тысяч на семью – давно кончились. Деньги от продажи немецкого имущества – двух автомобилей и вещей – на исходе. И двухлетний срок ожидания гражданства неизвестно когда закончится.

Едут десятки тысяч, а в группах соцсетей, обсуждающих условия переселения – состоят сотни. Изучают российские регионы. Взвешивают условия обучения детей. Перспективы открытия собственного дела.

У Курановых в Воронеже не было никого – ни родных, ни знакомых. Ехали из Латвии на пустое место. Им госпрограмма подставила плечо. В считанные месяцы получили российское гражданство. Живут пока в съемной квартире. Зато начали свой бизнес. Русские западного образца.

Их не пугают трудности переезда, как не испугали Яна Авриля тяготы и лишения службы в Российской армии. Он сын француза и русской, у него два паспорта. И когда перед ним встал выбор – какому флагу присягать, Ян сознательно выбрал российский триколор. Служба досталась что надо – ДШБ морской пехоты Черноморского флота. Одним этим до пенсии гордиться можно.

Привыкнуть к армейскому сухпаю и студенческим рожкам на первое второе и третье после устриц и лукового супа ему, конечно, конечно было непросто. Но жертвы оправдывает перспектива развития, образования и вообще - в непредсказуемой Москве ему куда интереснее, чем в Париже и Нантере. Особенно, если в жизни использовать сильные стороны обоих народов.

За Яном готовы последовать не только русские по крови – пятеро друзей – французов на его примере вот-вот приедут в Россию делать карьеру. Всем обдумывающим житье в России, переселенцы советуют не бояться пути на восток.