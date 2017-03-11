Двойной удар: Полезные сочетания продуктов

Каждый из представленных ниже продуктов имеет приятный вкус и полезен сам по себе, но сочетание определенных из них способствует более эффективному усвоению элементов. Яблоки и черный шоколад Диетологи советуют поглощать яблоки в тандеме с черным шоколадом. Флавонид в этом фрукте совместно с антиоксидантом кверцетина из сладкого изделия могут укрепить иммунитет, улучшить кровоток и усилить работу мозга.

Овсяная каша и апельсиновый фреш

Если употреблять овсянку не в "голом" виде, а в паре с апельсиновым фрешем утром, то организм быстрее очистит себя от шлаков, что возможно благодаря особым фенолам. Свинина и брюссельская капуста

Довольно щедрая селеном свинина, а также брюссельская капуста вместе смогут эффективнее предотвратить возникновение раковых опухолей, так как сульфорафан, имеющийся в капусте, усиливает действие селена в более, чем 10 раз.

Печень и помидоры

Эксперты советуют добавить в рацион печень тем гражданам, у которых имеется дефицит железа. Помидоры, богатые на аскорбиновую кислоту, позволяют оперативнее усваиваться железу. Такого же эффекта можно достичь посредством заправки петрушки лимоном.

Йогурт и свежие овощи Натуральный йогурт сам по себе имеет немалое число полезных микроэлементов, но тертая морковь, сельдерей и прочие свежие овощи добавят в вышеуказанный продукт значительное количество витаминов.

Авокадо и шпинат

В авокадо можно найти разные растительные жиры, которые, помимо прочего, успешно способствуют усваиванию лютеина и витамина A из шпината. Работая в паре указанные продукты заметно помогают пищеварению.

Зеленый чай и лимон

Лимон в тандеме с зеленым чаем способен в ощутимой мере нарастить действие катехинов, что играет в пользу долголетия и повышения иммунитета.

Помидоры и оливковое масло Помидоры, которые готовились в паре с оливковым маслом, отлично укрепляют сердечно-сосудистую систему и, кроме того, успешно препятствуют атеросклеротическим отложениям. Это действие ликопина улучшается благодаря оливковому маслу.

Мясо и розмарин

Чтобы при жарке мяса не образовывались канцерогенные вещества специалисты рекомендуют при приготовлении класть вместе с ним веточку розмарина. Эта добавка также подчеркнет вкус мяса, а пользуются методом и на профессиональных кухнях.