Автор "Ждуна" выложила фото новой скульптуры: станет ли она новым героем?

Художница Маргрит ван Брифор в своем Instagram опубликовала фото наброска своей новой скульптуры . Под снимком она задалась вопросом - что же это будет - "ждун" или "ждунья"?

Напомним, Ждун стал настоящим хитом Интернета. Сама художница рассказала, что придумала его, когда наблюдала за пациентами, ожидающими своей очереди к врачу в больнице.

"Я получаю кучу сообщений в Facebook и Instagram с фотографиями моей скульптуры. Я не знаю, почему это происходит. Но я думаю, что он же такой миленький. И люди сразу в него влюбляются", - отметила Ван Брифор.

Теперь все поклонники Ждуна в ожидании новой работы Маргрит - возможно, она станет новым героем.