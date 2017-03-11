Спереди — пионерка

В погоне за омоложением все больше женщин решаются на пластические операции, не вылезают из кабинетов косметологов, денно и нощно покрывают лица живительными масками. Но есть на свете счастливицы, которым неподвластная морщинам кожа и юный внешний вид достались от природы. Вдохновившись историей Сюй Минь из Китая, которая выглядит в два раза моложе своих лет, «Лента.ру» вспомнила и других женщин, прославившихся в сети неприлично юной наружностью.

Сюй живет в китайской провинции Юньнань вместе с мужем и взрослой дочерью. Они с дочерью уже привыкли, что на улице или торговом центре их называют сестрами. Внешне 50-летняя мать ничуть не уступает 25-летней дочери.

Нет, Сюй не обращалась к хирургам и не заигрывала с ботоксом. Просто она ежедневно придерживается нехитрых правил, помогающих ей сохранять естественную красоту. Один из ее секретов — здоровый сон. По словам мужа, она ложится спать в девять часов вечера, чтобы использовать лучшие часы для так называемого сна красоты — с 21 до 24 — максимально эффективно и позволить своему организму восстановиться.

Также важны душевное спокойствие и позитивный настрой, независимо от ситуации. Сюй никогда не позволяет себе выглядеть уставшей или неухоженной, а отправляясь на рынок за покупками, надевает платье, укладывает волосы и встает на каблуки.

Также Сюй большая поклонница моды и регулярно ходит по бутикам вместе с дочерью. Они отлично ладят и, несмотря на разницу в годах, считают друг друга лучшими подругами.

Четыре года назад Сюй вышла на пенсию и поначалу не знала, как распорядиться с таким количеством свободного времени. «Я люблю быть при деле. Выйдя на пенсию, я засела в сети, вела свой дневник и чувствовала, как начинаю стареть, перестаю быть частью общества», — сетует она.

Помимо чтения статей в интернете и выполнения домашних забот, Сюй теперь захаживает в салоны красоты: ей приходится красить волосы, чтобы скрыть седину.

В сети ею восхищаются. Ее называют красавицей из сказки. Муж очень ею гордится. Видя их вместе, люди думают, что пожилого мужчину сопровождает молодая любовница.

На страницу японки Рисы Хирако в Instagram подписаны почти 170 тысяч человек. Многие оставляют комментарии под ее фотоснимками, восхваляя необычную генетику 45-летней манекенщицы.

Она живет в Токио, сотрудничает с модными брендами, снимается в музыкальных клипах. Внешность Хирако вводит в заблуждение относительно возраста не только ее подписчиков, но и работодателей.

Модель придерживается здорового образа жизни, много путешествует и рекламирует в своем аккаунте различные косметические средства.

63-летняя Эллен Эктор из американского города Атланта выглядит не так молодо, как азиатские коллеги, но ее физическая форма производит впечатление. Она не только занимается фитнесом, но и работает тренером, помогая сбросить лишний вес и нарастить мышечную массу. Тренируется вместе с дочерью.

Во многом благодаря спортивным достижениям и здоровому образу жизни Эллен выглядит намного более подтянутой и молодой, нежели многие одногодки. На ее опыт обратили внимание и в соцсетях. За обновлениями на ее мотивирующей странице следят более 124 тысяч человек.

Положительное влияние фитнеса на организм отметила и 50-летняя китаянка Е Вэнь. Когда ее снимки появились в сети, все подумали, что на фотографиях юная девушка.

Она занимается плаванием и регулярно посещает тренажерный зал с 30 лет. В марте 2016 года Е Вэнь переплыла Малаккский пролив и планирует покорить реку Ханган в Южной Корее.

Вэнь не ищет легких путей и надеется, что сможет носить бикини и в 80 лет. «50-летняя женщина с фигурой 20-летней — и сплошная позитивная энергия», — восхищаются ею в сети.

В январе в сети также обратили внимание на мать двух прекрасных девушек Тамики и Жасмин. 45-летняя Наталия Уорделл позировала вместе с дочерьми перед вечеринкой. На снимке они оказались так похожи, что их приняли за тройняшек.

Если же рассмотреть фото самой матери двух девочек, то ее моложавый вид поражает. На страницу австралийки в Instagram подписались 13 тысяч человек. Известно, что она обожает спортивные машины, занятия фитнесом и регулярно посещает различные мероприятия вместе с дочерьми и мужем.

Наталия подала девушкам отличный пример и до сих пор следит за своим внешним видом, стремясь к идеалу даже в мелочах. Красит волосы в светлые цвета, носит яркие и сексуальные костюмы и платья, публикует в соцсетях весьма смелые снимки, собирая восторженные отзывы. Когда же она позирует вместе со своими детьми и их подругами, ее с легкостью можно принять за их сверстницу.