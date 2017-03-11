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Ученые назвали 13 причин, по которым люди любят заниматься любовью
Американские ученые установили 13 причин, по которым люди любят заниматься любовью. Результаты были опубликованы в издании Archives of Sexual Behavior.
В рамках этого исследования специалисты опросили американцев в возрасте от 17 до 52 лет. И пришли к мнению, что людей побуждает к интимной близости не только стремление получить удовольствие и продолжить свой род. Ученые разделили причины на несколько категорий: целевые, эмоциональные, физиологические и причины, связанные с ощущением безопасности.
Так, в списке причин, по которым люди любят заниматься любовью, указаны следующие:
- страстное желание обладать партнером;
- желание подтвердить высокие чувства;
- желание пополнить сексуальный опыт;
- желание повысить самооценку;
- стремление исполнить супружеский долг.
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