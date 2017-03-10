Налетай, подешевело: билеты в Турцию будут стоить 999 рублей

Авиаперевозчик «Победа» с 21 апреля запускает перелеты в Турцию. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Полеты по этому направлению начнутся 21 апреля и будут выполняться три раза в неделю. Минимальный тариф традиционно составляет 999 рублей с учетом такс и сборов. На первом рейсе предложено не менее 20% билетов по такой цене», - говорится в сообщении.

На сайте компании с 10 марта можно купить билеты из Москвы в Аланью в аэропорт Газипаша. Полеты будут проходить по вторникам, пятницам и воскресеньям на современных Boeing 737-800.

«Победа» - первый российский лоукостер. Авиакомпания осуществляет перелеты по 37 направлениям, в частности на Кипр, в Германию, Австрию, Италию, Грузию, Армению и Азербайджан. За 2016 год услугами компании воспользовались более 4,3 миллионов пассажиров.