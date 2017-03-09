Составлен экологический рейтинг субъектов России

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация складывается в Тамбовской области, Алтайском крае, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Экологические «аутсайдеры» — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области. С содержанием рейтинга, составленным по итогам прошедшей зимы, ознакомился RT. Где живётся чище

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль», составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 — 2017 года (есть в распоряжении RT). Лучшая экологическая обстановка наблюдается в Тамбовской области, далее идут Республика Алтай и Алтайский край.

Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург значительно укрепили свои позиции по сравнению с рейтингом прошлого года. Две столицы расположились на пятом и девятом местах, в то время как в рейтинге по итогам осени 2016 года они занимали только седьмое и двенадцатое место соответственно.

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов рассказал RT, почему экология Санкт-Петербурга и Москвы стала заметно лучше в последние годы.

«В обеих столицах многое делалось для улучшения качества атмосферного воздуха, благоустройства территорий и так далее. Даже тема противогололёдных реагентов, которая так популярная у СМИ и в жалобах обеспокоенных граждан в зимнее время, прошедшей зимой затрагивалась гораздо реже», — отметил он.

По мнению общественников, запуск скоростной автомагистрали в северной столице существенно улучшил экологическую ситуацию — в городе уменьшились автомобильные пробки, а значит, и количество выхлопных газов.

Также в десятку лидеров вошли Ульяновская, Белгородская и Тюменская область, Чукотский Автономный Округ и Чувашская Республика.

Экологические «двоечники» Как ни парадоксально, но Ленинградская и Московская области попали в десятку наиболее загрязнённых регионов. Подмосковье, к слову, потеряло сразу две позиции по сравнению с осенью и теперь находится на 82-ом месте из 85 регионов. По мнению председателя «Зелёного патруля» В рейтинге представлены все 85 российских субъектов. При его составлении анализировались такие показатели как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.Как ни парадоксально, но Ленинградская и Московская области попали в десятку наиболее загрязнённых регионов. Подмосковье, к слову, потеряло сразу две позиции по сравнению с осенью и теперь находится на 82-ом месте из 85 регионов. По мнению председателя «Зелёного патруля» Андрея Нагибина , это происходит из-за того, что отходы двух столиц вывозятся в области.

«Подмосковье фактически является сборником всего мусора Москвы. Из столицы в область вывозится ежегодно порядка пяти миллионов тонн отходов. Такая ситуация складывается с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. А кроме того, в Ленинградской области негативную роль сыграли незаконные песчаные карьеры», — рассказал он RT.

В Минэкологии Московской области сообщили RT, что им неизвестно, по каким методикам и критериям общественная организация «Зеленый патруль» составляла экологический рейтинг субъектов, и на каком основании Московская область отнесена к десятке худших регионов. По словам пресс-службы, регион действительно испытывает серьёзную антропогенную нагрузку: население области превышает 7 млн человек, здесь работает свыше 3 тыс. крупных промышленных предприятий и захоранивается более 20% твёрдых бытовых отходов, образуемых в России. В ведомстве заявили, что объективные данные свидетельствуют о том, что экологическая ситуация в Подмосковье в последние годы остаётся стабильной, а по ряду параметров улучшается.

«Мы выделяем четыре магистральных направления работы министерства в ближайшей перспективе, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган . — Это модернизация сферы обращения с отходами, восстановление гидротехнических сооружений и реабилитация малых рек Подмосковья, создание новых особо охраняемых природных территорий, борьба с незаконной недродобычей».

Последнюю строчку рейтинга заняла Челябинская область. Также в десятке худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская, Иркутская области, Еврейская Автономная Область и Республика Бурятия.

Кроме того, падение в рейтинге на 3—7 пунктов по итогам зимы продемонстрировали и Кабардино-Балкарская Республика, Кемеровская, Тульская и Орловская области.

«Зоной экологического бедствия» эксперты назвали Красноярск. Там находится один из крупнейших в мире алюминиевых заводов, выпускающий более 1 млн тонн продукции в год.

«Если учесть ещё и объёмы выброса автотранспорта, ТЭЦ, десятков крупных угольных котельных, тысяч бытовых угольных котлов, цементного завода и десятков других предприятий, то ясно, почему жители Красноярска задыхаются», — добавляют авторы.

Уход за отходами

В «Зелёном патруле» отмечают, что на сегодняшний день основная проблема, мешающая улучшению экологии — переработка отходов. Регионы имеют небольшое количество объектов обработки и размещения коммунальных отходов, соответствующих законодательству и обеспечивающих экологическую безопасность.

С целью привлечения внимания субъектов РФ к этой проблеме организация запускает проект «Зелёный сертификат» по проверке действующих и строящихся полигонов твёрдых коммунальных отходов на соответствие «зелёным стандартам». Из претендентов на такие «зелёные сертификаты» по стране пока их получили только полигоны твёрдых коммунальных отходов в Волгоградской области, а также полигон в Калмыкии.

Экологическая ретроспектива Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона 4 раза в год. За десять лет ведения рейтинга расположение регионов в нём практически не меняется. В «Зелёном патруле» заявили, что среди регионов, демонстрирующих хорошее экологическое положение, традиционно почти нет промышленных регионов, а основное их производство связано с агропромышленным комплексом. Кроме того, как поясняют авторы проекта, каждый из субъектов, вошедших в десятку, старается там удержаться.

По их данным, в Челябинской области и других областях — аутсайдерах экологического рейтинга обстановка всегда была неблагоприятной.

«Это связано с тем, что там сосредоточено большое число промышленных производств, которые работают, фактически, на советском наследии», — отметил Андрей Нагибин.

Заведующая кафедрой экологического мониторинга и прогнозирования экологического факультета РУДН Марианна Харламова рассказал RT, что экологическая ситуация в России в целом ближе к неблагополучной.

«Такой вывод можно сделать, суммировав все неблагоприятные воздействия на окружающую среду: речь идёт о производстве, обращении с отходами, сбросах, состоянии водных объектов, применении различных технологий», — говорит она.

Для улучшения экологии как в Московской и Ленинградской областях, так и по стране в целом, необходимо запретить использование полигонов как метода утилизации отходов.

«Во всём мире от этого способа отказались. Единственным адекватным методом является строительство заводов по переработке мусора. В России таким образом обрабатывается только 5% отходов», — заявила собеседница.

Что касается других благополучных в экологическом плане регионов, таких как Тамбовская область, то здесь, по словам Харламовой, применяется разумный подход к переработке отходов, который учитывает специфику региона.

Минприроды сообщили RT, что региональный план ведомства по улучшению экологической обстановки на 2017 год предусматривает более 600 мероприятий, самые крупные из них касаются внедрения новой системы управления отходами и перехода на более доступные технологии. Кроме того, в число приоритетных вошли те, которые касаются защиты Байкальской природной территории, сохранения водных ресурсов и развития заповедной системы.

«Зелёный патруль» занимается проведением экспедиций, экологическим мониторингом, сопровождением крупномасштабных проектов, выявлением нарушений природоохранного законодательства. Организация проводит совместную работу с ОНФ. Например, они вместе реализуют проект «Интерактивная карта свалок».