В Мексике создали самый дорогой в мире Тако за 25 тысяч долларов

Один из дорогих ресторанов мексиканского курорта Кабо-Сан-Лукас решил предложить своим клиентам самый дорогой тако в мире за 25 тысяч долларов.

Обычный тако – это кукурузная или пшеничная лепешка, в которую мексиканцы заворачивают разные начинки. Стоит такой тако от нескольких песо до 2-3 долларов в хороших ресторанах.

В самом дорогом тако мира от обычного осталась только кукурузная лепешка. Начинка же кушанья состоит из настоящих золотых хлопьев, японской мраморной говядины кобе, лангустов, икры белуги и сыра бри с черными трюфелями. К тако подается и специальный соус на основе чили и текилы экстра-класса, отмечает портал Capital Mexico.

Пока информации о том, был ли хоть один заказ на эксклюзивный тако от шеф-повара ресторана Frida за почти 500 тысяч песо (около 25 тысяч долларов), не было.