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Русская Кардашьян взорвала Сеть сексуальным фото в купальнике
Фото: anastasiya_kvitko
Российская модель Анастасия Квитко в своем Instagram поздравила всех женщин с 8 марта. Она сделала это под очередным пикантным снимком. Модель облачилась в откровенный купальник, который едва прикрывает пышные формы девушки.
За несколько часов снимок собрал более полсотни тысяч "лайков".
Анастасия известна своими откровенными фотографиями. Девушка регулярно размещает их в соцсети, за что ее часто сравнивают с Ким Кардашьян.
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