Русская Кардашьян взорвала Сеть сексуальным фото в купальнике

Российская модель Анастасия Квитко в своем Instagram поздравила всех женщин с 8 марта. Она сделала это под очередным пикантным снимком. Модель облачилась в откровенный купальник, который едва прикрывает пышные формы девушки.

За несколько часов снимок собрал более полсотни тысяч "лайков".