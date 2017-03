Японцы что-то знают

Главное модное слово в области стиля жизни в 2017 году — ваби-саби, японское искусство существовать во внутренней гармонии с несовершенством окружающего мира. Многие в разных странах мира уже пробуют на вкус новое мировоззрение, и «Лента.ру» не желает быть в отстающих.

В XXI веке жители больших городов всего мира пытаются решить одну главную проблему — обрести душевное равновесие, избавиться от стресса и жить с удовольствием. В 2016 году благодаря СМИ и соцсетям все узнали о хюгге — искусстве находить маленькие радости в повседневности. Скандинавский взгляд на жизнь многим пришелся по душе, о чем свидетельствует популярность хештега #hugge. Граждан разных стран объединила в интернете любовь к разглядыванию морозных узоров на окнах, потягиванию горячего шоколада из красивой кружки, уютным вечерам при свечах и котикам, уютно свернувшимся клубочками у каминов.

Но 2017 год — это год ваби-саби. Как пишет Daily Mail. Богатые и знаменитые уже вовсю признаются в любви к японскому искусству жить в гармонии. В частности, среди поклонников тренда — голливудская актриса Джессика Альба и основатель Twitter Джек Дорси

Ваби-саби — характеристика присущего японцам эстетического мировоззрения. Термин состоит из двух слов: ваби — непритязательная простота и саби — налет старины, умиротворение одиночества.

«Ваби» ассоциируется со скромностью, одиночеством, неяркостью, однако с внутренней силой. «Саби» — с архаичностью, неподдельностью, подлинностью.

На фото: «Ваби-саби — поиск красоты в несовершенном, незавершенном и непостоянном. Это прелесть вещей естественных, скромных и простых».

Истоки ваби-саби — в философии дзен. Это мировоззрение опирается на японские эстетические ценности — не на греческие идеалы красоты и совершенства, как привыкли на Западе, а на осознание трех простых фактов: ничто не вечно, ничто не закончено и ничто не совершенно.

Иногда лучше один раз увидеть, чем долго читать описания. Что же отмечают хештегом #wabisabi в Instagram? Более 160 тысяч фото в соцсети сопровождаются этой пометкой.

В своей книге In Wabi Sabi: The Japanese Art of Impermanence («Внутри ваби-саби: японское искусство непостоянности») Эндрю Джунипер (Andrew Juniper) объясняет, чем все это может пригодиться современному западному человеку.

«Это призыв ценить треснувшую вазу, тихий дождливый день, непостоянство вещей. Это альтернатива сегодняшнему миру — быстро меняющемуся, ориентированному на массовость. Ваби-саби напоминает нам, что нужно замедлиться и поискать комфорт в простых, окружающих нас вещах», — пишет Джунипер.

Блогер и писательница Старре Вартан (Starre Vartan) дополняет это объяснение. По ее словам, если мы сможем научиться любить вещи, которые у нас уже есть, со всеми их трещинками и несовершенствами, нам не понадобится покупать новое. Это приведет к снижению потребления, экономии личных финансов и принесет немало пользы экологии. Также снизится уровень стресса.