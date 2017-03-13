Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Ученые раскрыли целительные свойства лени

Ученые раскрыли целительные свойства лени
Фото:
Американские исследователи установили, что люди, которые позволяют себе иногда лениться, приносят пользу здоровью. По данным ученых, лень - это не свойство характера. Таким образом организм реагирует на перенапряжение.
Его организм испытывает при физической или умственной переработке. При этом мозг посылает сигнал и отказывается что-либо делать. Если человек не дает своему организму отдохнуть, то он расходует вдвое больше энергии.
Ученые отмечают, что когда силы восстановятся, потребность приступить к работе поднимет лентяя с дивана.
Еще 96 источников
Наука США Стиль жизни
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости