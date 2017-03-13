Ученые раскрыли целительные свойства лени

Американские исследователи установили, что люди, которые позволяют себе иногда лениться, приносят пользу здоровью. По данным ученых, лень - это не свойство характера. Таким образом организм реагирует на перенапряжение.

Его организм испытывает при физической или умственной переработке. При этом мозг посылает сигнал и отказывается что-либо делать. Если человек не дает своему организму отдохнуть, то он расходует вдвое больше энергии.

Ученые отмечают, что когда силы восстановятся, потребность приступить к работе поднимет лентяя с дивана.