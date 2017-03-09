Датский школьник нашел на ферме обломки немецкого истребителя и останки пилота

Подросток из Дании, выполняя школьное задание, нашел со своим отцом на ферме обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны с останками пилота в кабине. Об этом сообщает CNN.

14-летний Даниэль Кристиансен из Биркельсе и его отец Клаус наткнулись на истребитель Messerschmidt, когда с помощью металлоискателя пытались найти в поле старую утварь. «Мы пошли на поле с металлоискателем. Я надеялся, что мы сможем найти какие-то старые тарелки или что-нибудь еще, что Даниэль мог показать в школе», — рассказал Клаус Кристиансен.