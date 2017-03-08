Ученые вывели формулу привлекательности женских губ

Самыми красивыми являются губы, занимающие 10 % нижней трети лица, а соотношение верхней и нижней губы должно составлять 1:2.

Пластические хирурги из Калифорнийского университета в Ирвайне предложили почти 600 добровольцам оценить изображения различных форм губ у одних и тех же женщин (фотографии были специально изменены в редакторе на основе клинического опыта).

Респонденты посчитали наиболее симпатичными губы на 53,5 % больше тех, что были представлены на оригинальных фото.

Любопытно, что на иллюстрациях присутствовали только белые женщины, так как они составляют 70 % пациентов пластических хирургов в США.

Специалисты надеются, что это исследование поможет установить рекомендации тем, кто желает сделать операцию. Они поддерживают сохранение или достижение естественного соотношения без чрезмерного увеличения верхней губы, что часто встречается у знаменитостей.