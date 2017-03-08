В России началась акция «Вам, любимые»

В России по случаю Международного женского дня проходит акция "Вам, любимые". Она стартовала на главной площади страны, передает телеканал "Россия 24". На стене Кремля появилась видео-открытка — букет в цветах триколора.

Свои открытки россиянкам преподнесут в разных городах страны. В Нижнем Новгороде, например, мужчины соберутся на Чкаловской лестнице, которая по форме напоминает восьмерку, а сбоку от сооружения выстроятся в поздравительные слова. Обещают, что живая открытка удивит масштабом.

В Севастополе для поздравлений, которые могут оставить все желающие, на улице поставят открытку высотой 18 метров.

В столице словами поздравления будут встречать всех прибывающих в аэропорты. А еще волонтёры пойдут с букетами к тем, кто вынужден отмечать праздник вдали от дома — например, в стационарах и родильных домах.

К праздничному марафону присоединится бизнес-сообщество. Приятные сюрпризы в виде скидок ждут посетительниц кафе и ресторанов. На заправках "Роснефти" клиенткам преподнесут сувениры, а банкоматы Сбербанка поздравят женщин голосом известного актёра.

Акция международная: из России с любовью поздравления направят жительницам США, Германии, Франции, Италии, Великобритании.