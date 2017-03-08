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На Кремлевскую стену спроецировали поздравление с Международным женским днём

На Кремлевской стене спроецировали поздравление с 8 Марта
Фото:
В Москве на Кремлёвской стене, слева от Спасской башни спроецирована открыта-поздравление с Международным женским днём.
На открытке изображён букет цветов, повторяющий очертаниями контуры карты России, а также слоган «Вам, любимые».
Ранее ВЦИОМ назвал самые популярные подарки на 8 Марта.
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