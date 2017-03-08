Волонтеры в Нью-Йорке поздравили женщин по российским традициям

В Нью-Йорке на Таймс-сквер волонтеры организовали международное празднование 8 Марта по российским традициям. Как передает РИА Новости, утром во вторник на светящихся экранах площади появилась карта России из бело-сине-красных цветов и лозунг «Из России с любовью».

Акцию решили провести несколько проживающих в Нью-Йорке выходцев из России. Они об этом сообщили в социальных сетях и нашли поддержку.

Волонтеры дарили женщинам цветы и поздравляли с праздником.

По словам одного из организаторов, фотографа Кирилла Тимонина, они хотели продвинуть образ России и поздравить с 8 Марта американских женщин.

Он отметил, что многие реагируют удивленно. «Для них это неожиданно и необычно. Не так часто, тем более на Таймс-сквер, девушки получают цветы просто за то, что они есть. Здесь это не очень принято, и Россия воспринимается с другой стороны», — сказал он.

Как передает РЕН ТВ, россияне облачились в белые плащи с лозунгами #MakeHerSmile и #FromRussiaWithLove.

В США подобная акция прошла впервые. В 2018 году организаторы планируют провести ее и в других городах страны.

В Москве в рамках стартовавшей акции «Вам, любимые» на стене Кремля была спроецирована открытка-поздравление с Международным женским днем.