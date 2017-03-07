Видео: леопард и питон сошлись в смертельном бою за котенка в Южной Африке

В Национальном парке Крюгера, расположенном в Южной Африке, в бою сошлись огромный питон и матерый хищник - леопард. Причиной раздора стал маленький котенок, который попал в поле зрения змеи.

Как сообщает Daily Mail, на выручку малышу пришла мать, которая попыталась отогнать питона. Между ними завязался бой.