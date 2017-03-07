Какие цветы модно дарить на 8 Марта в этом году

Цветов, как известно, много не бывает. Особенно 8 Марта. Но, оказывается, и на цветы бывает мода. О том, что предпочтительнее дарить дамам нынешней весной, "РГ" рассказал начальник отдела закупок направления "Сад" сети гипермаркетов для ремонта и дачи Максим Суравегин. Тюльпаны для юных дам и гиацинты для любимой

Для подарка юным девушкам очень хороши тюльпаны, считает Суравегин. Эти очень нежные весенние цветы создают романтическое настроение. Тюльпаны очень разнообразны по окраске, к тому же, при правильном уходе будут долго радовать нежные взоры юных красавиц.

"Сейчас очень популярно сочетание фиолетовых и желтых тюльпанов, получается очень яркий и оригинальный букет, - рассказал Максим Суравегин. - А вот для подарка любимой я бы посоветовал выбрать последний тренд этого сезона - гиацинты в срезке. Обычно их продают в горшках, но в букетах они смотрятся очень красиво".

Универсальным вариантом, по его словам, считается букет из белых цветов. Его будет уместно преподнести женщине любого возраста. Ну а если кавалер намерен сразить даму в самое сердце, то лучше всего выбирать орхидеи, например, фаленопсис или роскошную орхидею Ванда, которая продается в стеклянной вазе. Кстати, стоят орхидеи не слишком дорого - цена начинается от 399 рублей.

Что у вас в горшочке?

А можно ли подарить даме цветок в горшочке? Не будет ли это считаться моветоном? Не только можно, но и нужно, считает эксперт по цветам.

И это еще один из трендов сезона. Наибольшей популярностью пользуются луковичные растения в горшках, такие как тюльпаны, нарциссы и гиацинты.

Также очень популярны хризантемы и розы в декоративных кашпо. По цене горшечные цветы не дороже букета, зато они не завянут и еще долго будут наполнять дом ароматом весны и напоминать о том, кто подарил такую красоту.

Также очень популярны композиции из срезанных и горшечных цветов, причем их стали покупать для помещений, где мало света. Например, композиции из гиацинтов часто покупают для ванной комнаты. А в некоторые из них уже встроен флакон для жидкого мыла.

Лучшие цветы - из магазина

Цветы к 8 Марта лучше приобретать в крупных гипермаркетах, считает Максим Суравегин. По его мнению, в крупных садовых центрах созданы специальные условия для хранения срезанных цветов, поэтому они дольше остаются свежими.

К тому же, крупные продавцы сотрудничают напрямую с отечественными поставщиками и благодаря большому объему закупки могут договариваться о лучших ценах. Поэтому стоимость товара на полке не сильно отличается от закупочной. "Например, мы в этом году закупили более 5 миллионов тюльпанов у российских поставщиков и можем продавать букет из 5 цветов за 129 рублей, в то время как в цветочных магазинах и ларьках у метро цены на них начинаются от 50-80 рублей за штуку", - отмечает эксперт.

Как определить свежесть цветка?

При выборе цветов нужно обращать внимание на состояние листьев и бутона. Например, если вы выбираете розы, у них обязательно должна быть "рубашка" - это скукоженный лепесток с зеленоватыми прожилками внизу бутона. Если он на месте, значит розу не "ощипывали" - она свежая и ее смело можно брать. Такая роза долго простоит, и дама оценит подарок.