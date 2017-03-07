Гормон заботы заставляет женщин тратиться

Всероссийский онлайн-опрос 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 64 лет показал, что женщины покупают и дарят подарки намного чаще, чем мужчины. Не стал исключением даже Международный женский день. К 8 Марта покупают подарки 53% мужчин и 64% женщин. Специалисты объясняют это физиологическими различиями.

В феврале этого года аналитическое агентство Data Insight и международная платежная система PayPal провели совместное исследование, посвященное онлайн-торговле. Выяснилось, что россиянки покупают подарки гораздо чаще мужчин. Например, на Новый год подарки покупают 89% женщин и только 77% мужчин. Еще больший разрыв на 23 февраля — 23% мужчин и 59% женщин. Но и на 8 Марта подарки покупают больше женщины, чем мужчины.

Женщины чаще, чем мужчины, дарят подарки своим детям и внукам (40% против 25%), дальним родственникам (20% против 14%), друзьям и их детям (23% против 18%) и коллегам по работе (16% против 13%). Кроме того, женщины намного чаще отвечали, что делали подарки сами себе (30% против 22%) и своим домашним животным (9% против 5%). А вот по доле делавших подарки супругу, родителям (своим и супруга), бабушкам и дедушкам, а также братьям и сестрам значимых различий между мужчинами и женщинами нет.

Также женщины более чем в два раза чаще, чем мужчины, жертвуют деньги на благотворительность в сети (13% против 5%).

Исследователи также пришли к выводу, что российские женщины в целом активнее мужчин осваивают онлайн-шопинг. Например, доля использующих интернет-магазины среди женщин составляет 73%, а среди мужчин — 65%.

Доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Ольга Савинская напомнила, что исторически праздник 8 Марта появился как день солидарности трудящихся женщин. Поэтому, по ее мнению, нет ничего удивительного в том, что женщины получают больше подарков от женщин, а не от мужчин.

— Кто-то дарит билеты в Большой театр, а кто-то — маленькое полотенце, всё зависит от возможностей и ситуации. Это всеобщая женская сеть поддержки друг друга, — сказала Ольга Савинская.

Она отметила, что женщины лучше подмечают детали и могут порадовать близких небольшими милыми подарками, в то время как мужчины думают о глобальном и практичном.

— Способность чувствовать женщин и делать приятные и радующие подарки — большое конкурентное преимущество среди мужчин, они нарасхват, — заключила Ольга Савинская.

Кандидат наук, практикующий психолог Ирина Агличева рассказала «Известиям», что более выраженное желание женщин дарить подарки объясняется их физиологическими особенностями. Например, у женщин больше развито правое полушарие головного мозга, поэтому они более эмоциональны, отзывчивы и любят тратиться. А у мужчин больше развито левое полушарие, и этим объясняется их практичность и даже меркантильность.

Большое влияние на поведение женщин оказывают также гормоны. Например, у женщин гораздо больше вырабатывается окситоцина — гормона заботы, любви и сопереживания. А у мужчин — тестостерона, гормона силы и героизма.

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