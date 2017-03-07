Скупой дарит дважды

Гильдия маркетологов изучила структуру спроса на подарки к Международному женскому дню и выделила тенденции этого года. Мужчины по-прежнему будут дарить дамам цветы, но откажутся от покупки декоративной косметики в качестве презента. Самым нежелательным подарком для женщин будут бытовые приборы и кухонная утварь. Однако всё больше молодых мужчин в возрасте до 25 лет готовы дарить женщинам именно такие подарки. Маркетологи связывают эту тенденцию с готовностью молодого поколения создать семью, а психологи — с жадностью.

Первое место среди подарков на 8 Марта в этом году традиционно занимают цветы, рассказал «Известиям» член Гильдии маркетологов Николас Коро . По данным организации, букеты лидируют и как самостоятельный подарок, и как дополнительный презент.

— Как отдельный подарок букеты преподнесут более чем 65% мужчин своим коллегам. Превалирующее большинство — 72% мужчин — сделают такой подарок женщинам в семье, — отметил Николас Каро.

При этом выбор цветов для прекрасной половины населения к празднику будет широк. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что особенно много на рынке в этом году тюльпанов.

— Только ленивый не выращивал тюльпаны, их на прилавках 8 Марта будет огромное количество, причем самых разных видов и форм. Что касается роз, они тоже выращены в изобилии, — сообщила флорист. Валентина Сафронова отметила, что скромный, но приличный букет обойдется мужчине примерно в 1,5 тыс. рублей.

Помимо цветов, на 8 Марта традиционно будут дарить парфюмерию и косметику. Однако в гильдии маркетологов отметили резкое падение спроса на декоративную косметику как подарок к женскому дню — ее преподнесут не более чем 3%.

В категории подарков, ненавистных женщинам, лидирует кухонная утварь. Причем сюда, помимо пресловутых сковородок и кастрюль, вошли электронные бытовые приборы. Однако многие мужчины преподнесут дамам именно такие подарки.

— В первую очередь это возрастная аудитория мужчин 55+. В этой категории кухонные приборы и технику готовы подарить 12% мужчин. В этом году мы наблюдаем также всплеск молодой городской аудитории 21–25 лет. 9% из них подарят женщинам именно кухонную утварь, — рассказал Николас Коро.

По мнению маркетологов, всплеск интереса молодежи к сковородкам — скорее позитивный тренд, свидетельствующий о том, что молодое поколение нацелено на семейный образ жизни и покупку квартиры.

Однако психологи уверены, что это скорее показатель жадности, а не семейственности и хозяйственности. Кандидат психологических наук Ирина Агличева говорит, что молодые люди таким образом просто экономят на близких женщинах.

— Все эти приборы, сковородки, фены — повседневные покупки, не имеющие отношения к празднику. Мужчина таким образом экономит на своей женщине, а также показывает пренебрежение к ее индивидуальным желаниям. Еще один важный момент — практичность убивает романтику, которая является основой любви, — отметила психолог.

Более того, чтобы помириться с обиженной женщиной, все же придется купить нормальный подарок. Так что скупым мужчинам в итоге придется делать два подарка.

Если сковородка на 8 Марта — самый нежеланный подарок, то товары для красоты и ювелирные украшения по-прежнему пользуются у женщин популярностью. Об этом свидетельствуют данные исследования рынка, проведенного порталом объявлений Avito.

Несмотря на текущую экономическую ситуацию, уровень интереса к товарам для красоты и здоровья увеличился на 10%. Парфюмерия и косметика также остаются достаточно крупными сегментами: их доли в структуре спроса равны и составляют около 20%.

Чуть менее востребованы средства гигиены (11,1%) и продукты для волос (7,8%). А замыкают список популярных товаров средства для похудения, практически не замеченные посетительницами Avito, рассказали в компании.

Перечень наиболее дорогих предложений, по данным портала, возглавили приборы и аксессуары. В целом по итогам года максимально выросли в цене косметика и парфюмерия, при этом средства для похудения, напротив, стали чуть дешевле.

Приобретают также ювелирные украшения и бижутерию, причем в структуре спроса превалируют драгоценности. Их доля составляет 52,5% против 47,5% на бижутерию. Учитывая, что ранее это соотношение было иным (55,6% к 44,4%), прослеживается постепенное изменение предпочтений в пользу бюджетных аксессуаров. В целом за год спрос на украшения стал ниже на 13%.

Однако, что бы мужчина ни подарил, важно учитывать личные предпочтения женщины и ее индивидуальность. Подарок, сделанный с душой, принесет максимальное удовольствие женщине, отмечают психологи.

​​​​​​​