Самый сексуальный учитель математики взорвал сеть

Мы уверены: если бы у вас был такой учитель математики, вы бы знали этот предмет от корки до корки. Знакомьтесь, Пьетро Бозелли — преподаватель в Университетском колледже Лондона, доктор наук по машиностроению, инженер и, что удивительно, модель. Природа наградила Пьетро не только выдающимся умом, но и редкой красотой, которую заприметили модельные скауты.

Awake Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli) Авг 20 2016 в 12:44 PDT

Another great shot by @wongsim Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli) Фев 25 2017 в 6:00 PST

Leisure today is almost entirely passive. I believe in the highest forms of active leisure: learning, studying and creating. #TakeTime for yourself. #Timex @Timex Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli) Дек 31 2016 в 5:32 PST

Все случилось случайно: один из студентов Бозелли выложил его снимок в Твиттер, а уже на следующее утро Пьетро проснулся знаменитым. Теперь он снимается для Dsquared2, Moschino и спортивной линейки Armani EA7 и планирует запустить собственную линейку спортивной одежды. Впрочем, позировать перед камерами для учителя не впервой — в детстве он рекламировал Armani Junior, но с карьерой модели не задалось и он ушел в науку. «Я не хочу быть просто моделью. Абсолютно не вижу себя занимающимся чем-то одним. Мне очень хотелось бы создать собственную инженерную компанию — это по-настоящему круто и интересно», — заявил Бозелли в интервью GQ.