Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Самый сексуальный учитель математики взорвал сеть
Пьетро Бозелли
Фото: instagram.com/pietroboselli/
Мы уверены: если бы у вас был такой учитель математики, вы бы знали этот предмет от корки до корки. Знакомьтесь, Пьетро Бозелли — преподаватель в Университетском колледже Лондона, доктор наук по машиностроению, инженер и, что удивительно, модель. Природа наградила Пьетро не только выдающимся умом, но и редкой красотой, которую заприметили модельные скауты.
Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli)
Speech improv at the #attitudeawards 📚 Thank you for the award! Style is the signal, fashion the noise. 📸 credit @darren_gerrish @virginholidays Suit by @dsquared2 Only the best!!
Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli)
Another great shot by @wongsim
Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli)
Leisure today is almost entirely passive. I believe in the highest forms of active leisure: learning, studying and creating. #TakeTime for yourself. #Timex @Timex
Публикация от Pietro Boselli (@pietroboselli)
Все случилось случайно: один из студентов Бозелли выложил его снимок в Твиттер, а уже на следующее утро Пьетро проснулся знаменитым. Теперь он снимается для Dsquared2, Moschino и спортивной линейки Armani EA7 и планирует запустить собственную линейку спортивной одежды. Впрочем, позировать перед камерами для учителя не впервой — в детстве он рекламировал Armani Junior, но с карьерой модели не задалось и он ушел в науку. «Я не хочу быть просто моделью. Абсолютно не вижу себя занимающимся чем-то одним. Мне очень хотелось бы создать собственную инженерную компанию — это по-настоящему круто и интересно», — заявил Бозелли в интервью GQ.
Оставить комментарий