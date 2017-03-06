Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Блогер посетил первый в России "свободный от геев" город
Фото: macos.livejournal.com
Блогер Александр Беленький опубликовал в своем Живом Журнале фоторепортаж о жизни жителей Светогорска, объявленного "свободным от геев".
Беленький отметил, что инфраструктура города развита плохо. В частности, в городе мало тротуаров, люди вынуждены ходить по проезжей части. "Чаще тротуаров нет. Но светогорцев это, кажется, нисколько не заботит. Куда важнее, что в городе нет геев", - пошутил блогер.
Как пишет Беленький, в городе четыре супермаркета. "Финны приезжают сюда, чтобы купить дешёвый алкоголь и сигареты, на обратном пути заправляют полный бак бензина и уезжают восвояси. Светогорцы же каждые выходные катаются в Иматру за “запрещённым” сыром и колбасами. И подвергают свою жизнь опасности, ведь в Финляндии геи есть!" - отмечает он.
Блогер также напоминает, что в соседней Финляндии недавно легализовали однополые браки.
1 марта мэр приграничного с Финляндией Светогорска объявил город свободным от лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Сергей Давыдов заявил, что ни одного гея тут не было, нет и не будет. Сомневающихся градоначальник пригласил убедиться в этом лично.
Оставить комментарий
Последние новости
-
МедикФорум
-
Рамблер.Путешествия
-
Вести.Ру