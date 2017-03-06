Блогер посетил первый в России «свободный от геев» город

Беленький отметил, что инфраструктура города развита плохо. В частности, в городе мало тротуаров, люди вынуждены ходить по проезжей части. "Чаще тротуаров нет. Но светогорцев это, кажется, нисколько не заботит. Куда важнее, что в городе нет геев", - пошутил блогер.

Как пишет Беленький, в городе четыре супермаркета. "Финны приезжают сюда, чтобы купить дешёвый алкоголь и сигареты, на обратном пути заправляют полный бак бензина и уезжают восвояси. Светогорцы же каждые выходные катаются в Иматру за “запрещённым” сыром и колбасами. И подвергают свою жизнь опасности, ведь в Финляндии геи есть!" - отмечает он.

Блогер также напоминает, что в соседней Финляндии недавно легализовали однополые браки.