Названы самые дешевые европейские авианаправления весны

Самым дешевым направлением перелетов из России в Европу текущей весной оказался маршрут Москва — Мюнхен. Об этом аналитики туристического сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали все авиабилеты, забронированные через портал для вылета в период с марта по май. В итоге они выяснили, что путешествие из российской столицы в столицу Баварии и обратно обойдется в среднем в 15,4 тысячи рублей.

На втором месте топ-10 бюджетных европейских направлений находится Вена с показателем в 15,8 тысячи рублей. Замыкает тройку Тиват. Перелет из Москвы в черногорский город весной будет стоить 16,2 тысячи рублей.

За авиабилет из российской столицы в Прагу придется отдать 16,5 тысячи рублей, а в Милан — 17,3 тысячи (четвертое и пятое места соответственно).

Среднюю стоимость перелета из Санкт-Петербурга в Прагу эксперты оценили в 17,6 тысячи рублей. В десятку также попали авиабилеты из Москвы в Амстердам, Рим и Ларнаку (Кипр). Последняя позиция досталась перелетам из столицы России в Лондон — 18,6 тысячи рублей.

Среди направлений ближнего зарубежья лидером по дешевизне, согласно информации «Туту.ру», оказался перелет Москва — Минск (4,9 тысячи рублей). Что касается дальнего зарубежья, то дешевле всего этой весной россиянам будет улететь из столицы в Стамбул — за 13,3 тысячи рублей туда-обратно.

Ранее эксперты турсервиса momondo высказали мнение, что покупать авиабилеты на майские праздники в популярные у россиян города Европы стоит уже в конце февраля — начале марта.