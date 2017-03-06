Сладости, наиболее полезные для организма

Диетологи твердят, что сладкое - зло, и лучше воздержаться от его употребления. Однако имеются среди популярных продуктов и весьма полезные. Сухофрукты Сухие фрукты имеют множество витаминов, клетчатки и полезных для организма микроэлементов. Так, сушеные груши включают пектин и редкий элемент бор. При выборе сухофруктов стоит уделить внимание цвету продукта, ведь слишком яркие и неестественные могут свидетельствовать о наличии в них красителей. Сухофрукты следует промывать теплой водой, а не кипятком, а также не стоит покупать их у трассы или дороги. Мармелад

Самым полезным мармеладом считается тот, который изготовлен из желеобразного ягодного или фруктового пюре. Однако максимально популярным в магазинах по-прежнему называется желейный мармелад. В процессе изготовления последнего задействованы студнеобразователи. Качественный мармелад прозрачный, на вкус не приторный и имеет легкую кислинку. Содержится в популярном лакомстве и элемент агар-агара, помогающий избавиться от токсинов и в целом мармелад имеет незначительное количество жиров.

Любимое лакомство всех сладкоежек - мед также можно включить в список наиболее полезных сладостей. Продукт, как известно, относится к натуральным подсластителям, включает витамины, минералы, а также глюкозу и фруктозу. Эксперты рекомендуют не покупать слишком засахаренный мед, поскольку он потерял основную часть полезных элементов, а также настоящий мед без остатка тает во рту. Зефир

Как утверждают эксперты, зефир имеет незначительные объемы жиров, что предоставляет возможность употреблять его даже тем людям, которые привыкли следить за своим весом. Наиболее полезным считается натуральный белый зефир с желтоватым оттенком, а эксперты советуют покупать проверенный товар и не злоупотреблять зефиром, несмотря на его некоторую безвредность. В составе вышеуказанного продукта имеются железо и фосфор, способные восполнять дефицит белка в мышцах человека.

Шоколад Натуральный шоколад имеет в составе какао-масло, а не сою, из-за чего является полезным. Также черный шоколад включает флавоноиды, которые помогают поддержать сердце и сосуды. Часто у продукта из какао-бобов возникает белый налет, когда он долго лежит, и такое лакомство эксперты советуют выбросить или не покупать, так как он уже испорчен. Цукаты

Фрукты, приготовленные в сладком сиропе, однозначно полезны для организма потребителя, ведь они успешно нормализуют нервную систему и положительным образом воздействуют на память. Тростниковый сахар

Более полезным заменителем сахара считается, как известно, темный тростниковый сахар. Вышеуказанный продукт успешно сохраняет полезные элементы вследствие минимальной обработки. Ключевыми компонентами лакомства являются калий, магний и железо, которые укрепляют сердце.

​Халва Если халва приготовлена на сахарной основе, значит продукт не будет каким-либо образом полезен для человека, а действительно положительный качества имеет халва, изготовленная из меда. Такое лакомство облегчит работу сердца. поможет укрепить сосуды и хорошо влияет на состояние кожи.