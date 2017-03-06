От бровей до веснушек: Новый тренд, захлестнувший интернет

Многие девушки порой хотят иметь то, чего не дано им природой, например, кудри вместо прямых волос или рыжие волосы вместо русых. Вслед за тенденцией осуществлять татуаж бровей появилась мода "рисовать" поддельные веснушки.

Накануне на просторах сети начало появляться все больше фото девушек, демонстрирующих свои веснушки. Казалось бы, ничего такого, если бы ни один нюанс - милую "сыпь" пятнышек на коже лица дамам подарила не матушка генетика/природа, а мастер во время отчасти косметической процедуры. Для создания иллюзии настоящих веснушек девушки используют все - от карандашей, до полноценного татуажа.

Татуированные веснушки, что среди профессионалов именуют "фреклинг", и они становятся настоящим хитом сезона. В некоторых случаях выглядит подобное довольно мило, но далеко не всегда. Следует быть осторожным, дабы не переборщить с краской.

Некоторые считают "рисование веснушек" странной и непонятной практикой, пока другие уверены, что это способ добавить себе уникальности. Из положительных сторон также следует выделить то, что веснушки не навсегда, поскольку постепенно они несколько бледнеют, а в итоге и вовсе исчезает. Так что, если мода вдруг поменяется, то серьезно дамы ничем не рискуют.