Вокруг света: Способы путешествовать по всему миру и не платить за жилье

Практически каждый мечтает отправиться в путешествие, но реализовать задуманное не получается из-за нехватки средств. Однако есть несколько способов посещать разные страны и при этом существенно экономить на жилье.

WWOOF Аббревиатура WWOOF в случае с переездом в другую страну означает "Всемирные возможности на органических фермах". Организация предлагает работу на фермах, ранчо, в садах или, что не менее актуально, уход за детьми. Очень часто взамен можно получить не одно проживание, но и питание, а также обучение. За участие в такой программе придется платить относительно небольшой ежегодный взнос.

Хаусситтинг По программе хаусситтинга желающий имеет возможность приехать фактически в любое государство, чтобы обитать в доме хозяина во время отсутствия последнего. Контакты домовладельцев на онлайн-площадках хаусситтинга не отображаются, а членство в таких клубах стоит около 45 долларов в год.

Сервас Около 50 последних лет организация Сервас признается и поддерживается Органические добровольцы Около 50 последних лет организация Сервас признается и поддерживается ООН и является программой поддержки нуждающихся. Сеть помогает найти волонтеров со всего мира, которые выявляют готовность работать в лагерях по оказанию помощи. Члены сети предлагают гражданам проживание и питание, но участнику нужно пройти обязательное анкетирование с персональным собеседованием.

За 20 долларов в год желающий посетить другую страну может найти хороший вариант работы на ферме по программе органических добровольцев. Помимо деятельности в саду и на ранчо можно наткнуться подработку в общежитиях или, к примеру, пермакультуре.

Каучсерфинг

Каучсерфинг развит практически во всех частях мира и предлагает систему расположения экономных туристов в домах членов этой сети. Взамен бесплатному жилью человек, который воспользовался услугой каучсерфинга, обязан предоставить возможность пожить другим людям, которые приезжают в его город. На сайтах каучсерфинга особое внимание уделяется безопасности приезжающих и адекватности участников программы. Клуб гостеприимства

Такой метод путешествия был развит сравнительно недавно и отличается тем, что объединяет путешественников и местных жителей практически по всему миру. Сеть также гарантирует высокую безопасность для каждого гостя, имеет паспортный режим и онлайн-систему поддержки.

​Сиделки

Практически в любой стране есть специальные сообщества для мигрантов, членство в котором стоит около 30 долларов в год. В таких объединениях часто предлагают бесплатное жилье, прося в обмен уход за пожилыми людьми. Очень часто варианты проживания могут быть самыми разнообразными - от города до ранчо. Помимо работы сиделкой также можно устроиться управляющим заведения или сельскохоз рабочим. Иногда помимо права бесплатного проживания возможна также заработная плата или питание.