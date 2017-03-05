Кому на Руси жить хорошо: женщины несчастнее мужчин

Опрос фонда "Общественное мнение" , в котором приняли участие полторы тысячи респондентов по всей стране, показал, что около половины граждан уверены в тяжести женской доли в России. 48% опрошенных сказали, что представительницам прекрасного пола живется тяжелее, чем мужчинам.

Главными причинами трудностей женской жизни респонденты назвали домашние заботы и воспитание детей, которые традиционно ложатся большей частью на женские плечи (18%), ответственность за семью (9%), а также тот факт, что женщинам труднее устроиться на хорошую работу (7%).

И всего 9% считают, что тяжелее в нашей стране приходится мужчинам.

Почти треть опрошенных (35%) высказались за то, что жизнь мужчин и женщин у нас одинакова.

Что касается реализации гражданских прав по гендерному признаку, то по мнению 54% россиян для мужчин и женщин сегодня эти права одинаковы. 26% полагают, что у мужчин возможностей реализовать свои права больше.

Подавляющее большинство (74%) наших сограждан считают, что у женщин и мужчин должны быть равные карьерные возможности. Но лишь 44% говорят, что что это имеет место на самом деле. 45 же процентов уверены, что у мужчин таких возможностей больше.