Виктория Боня пустилась «во все тяжкие»

Виктория Боня после расставания с бывшим гражданским мужем решила кардинально поменять свою жизнь. Многие годы модель пропагандировала здоровый образ жизни. Более того, последний год Виктория занималась сыроедением, то есть не ела термически обработанную пишу. В результате Боня стремительно похудела и потеряла все свои прежние формы.

Теперь же Виктория снова ест всё подряд. Причем делает это в любое время суток и в любом количестве. Сладкая выпечка, макароны и прочая модельная «запрещенка» — все это Боня ест на ночь сознательно. Как бы это ни парадоксально звучало, сейчас она всеми силами старается набрать как можно больше лишних килограммов. И, к слову, уже добилась в этом направлении заметных успехов. На днях Виктория поделилась новостью: ей стала мала большая часть гардероба. Любимые джинсы больше не застегиваются на Боне.

«Ну что, могу сказать, что я не даром ем булочки с шоколадом и пасту в сливочном соусе уже на протяжении нескольких месяцев... Поздравьте, мне малы почти все мои джинсы... Еда и спорт делают своё дело и я перехожу в другую весовую категорию! Завтра на шопинг!» — рассказала Боня.

Кстати, на днях Виктория изменила прическу. Неожиданно для поклонников она решила сменить блонд на что-то нечто особенное. Боня покрасила волосы в нежно розовый оттенок.