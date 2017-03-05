Побег из матрицы

Какой же офисный служащий не задумывался о работе, не требующей половину жизни проводить за компьютером. Свежий воздух, открытое небо, настоящие люди! После десяти часов в Excel или Visual Studio они любому покажутся романтикой. «Лента.ру» рассказывает о людях, которые ушли с престижной и высокооплачиваемой работы и занялись тем, о чем всегда мечтали.

Марк Фрэнчик работал в крупнейшем американском банке JP Morgan Chase. За десять лет он сделал неплохую карьеру: среди прочего ему довелось участвовать в организации крупнейшей сделки с ценными бумагами в истории США. «Мне платили фантастические деньги. Определенно больше, чем нужно для безбедной жизни, — вспоминал он позже. — Но у меня совершенно не оставалось времени для того, чтобы этим насладиться».

Из-за переутомления он страдал от ужасной головной боли. После двух суток непрерывной работы у него онемела левая половина тела. Фрэнчик понимал, что рано или поздно такая нагрузка его погубит, но уходить с выгодного места не хотелось: такой зарплаты больше нигде не найти. Однажды в три часа ночи он потерял сознание в безлюдном офисе, упал на пол и ударился головой. Когда очнулся, первым делом дополз до компьютера, отправил электронное письмо и только потом вызвал скорую. Работа превыше всего.

Фрэнчику понадобилось два года, чтобы набраться смелости и уволиться с работы, которая медленно убивала его. Несколько месяцев он раздумывал, чем заняться дальше, и наконец решил записаться в кулинарное училище. Теперь бывший банкир работает кондитером в одном из нью-йоркских ресторанов. Зарплата сократилась в несколько раз, зато не нужно проводить все свободное время, отвечая на телефонные звонки с работы, и обсуждать финансовые модели вечером в пятницу. Это важнее денег, считает Фрэнчик.

У стоматологической медсестры Кристи Кробот было необычное хобби: она ловила аллигаторов. Южный Техас изобилует этими рептилиями, поэтому всегда нужны специалисты, которые умеют с ними обращаться. Кробот решила освоить это ремесло и записалась на специальные курсы.

Первое практическое занятие едва не оказалось последним. «Я ни разу не прикасалась к аллигатору и на долю секунды подумала, что не смогу», — вспоминает она. — Я позвонила маме и сказала, что ничего не выйдет». Мать только обрадовалась: «И не надо! Возвращайся домой».

Кробот посмотрела на других учеников: одни мужчины, причем и крупнее, и старше нее. Если уйти, все они решат, что они лучше нее. Ей захотелось показать этим громилам, что тоже способна ловить аллигаторов. Она направилась к пруду и стала действовать, как учили: схватила хищника за челюсти и замотала их изолентой. «Адреналина хватило на целый день», — рассказывает она.

Ей удалось сдать экзамен и получить лицензию. Сперва медсестра планировала совмещать аллигаторов со стоматологией: днем — зубы пациентов, вечером — пасти хищников. Однако необычное занятие захватывало ее все сильнее, и в 2014 году Кробот решила посвятить рептилиям все время. Она основала фирму Gator Squad и за три года изловила более 300 аллигаторов, которые заползали в общественные места. Длина самого крупного экземпляра составила четыре метра. Чтобы его поднять, понадобился погрузчик.

У американки Джули Энн Кайзер была собственная пиар-компания, которая приносила ей несколько сотен тысяч долларов в год. Она могла позволить себе дорогие наряды от лучших дизайнеров, пластические операции и регулярный отдых на курортах в разных уголках мира. Несмотря на это, жизнь казалась ей пустой и бессмысленной. Однажды Кайзер поймала себя на том, что после работы одновременно вполглаза смотрит телевизор, листает журнал и раскладывает пасьянс на мобильном телефоне. «Я пыталась отвлечь себя от того, что гибну внутри», — вспоминает она.

Ей хотелось заниматься чем-то простым и настоящим. Когда Кайзер позвонила родственница и сообщила, что неподалеку продается ферма, она не стала медлить и тут же купила ее. Через три недели женщина оставила городскую жизнь и переехала в сельский дом на собственной земле. Теперь она разводит коз и зарабатывает продажей молока и сыра; кроме того, иногда бывшая фирма подбрасывает несрочную работу, которую можно сделать удаленно. В сумме выходит втрое меньше, чем раньше. Приходится экономить, но Кайзер ничуть не жалеет о своем выборе.

«Если зимой выключается электричество, я знаю, как развести огонь. Если что-то случится с колодцем, могу сходить к пруду, наколоть льда, растопить его в печке и накормить скот. Козы дают мне молоко, а куры несут яйца», — рассказывает бывшая пиарщица в журнале Cosmopolitan. Ни будильника, ни потребности вставать в определенный час больше нет. Ее будит солнце и крики животных. «Я вижу жизнь и смерть, — говорит она. — Я слышу, как ветер дует за несколько миль отсюда».

Британец Гэри Стокер закончил Оксфордский университет, стал юристом и устроился в международную консалтинговую компанию. Дела шли лучше некуда: он ходил в офис в лондонском Сити и получал завидную зарплату. После особенно удачного месяца начальник заметил: «Скоро ты будешь зарабатывать столько, что никогда не сможешь уйти». Он хотел воодушевить сотрудника, но его слова произвели обратный эффект: Стокер напугался. Ему не хотелось остаться юристом на всю жизнь, сколько бы за это ни платили. «Я решил, что пора увольняться», — вспоминает он.

Старый приятель подал ему необычную идею: основать бродячий цирк. Стокер, не раздумывая, согласился. Вместе они заказали самое большое шапито в Великобритании и наняли двадцать жонглеров, акробатов и канатоходцев. Теперь Стокер гастролирует по стране с собственной труппой. В сюжете представления ему отведена центральная роль. Он играет богатого инвестора, который решил спасти обанкротившийся цирк, чтобы исполнить свою мечту и стать первым в мире человеком — пушечное ядро. В конце большую красную пушку заряжают бывшим юристом, и он летит в растянутую сеть.

«Я поступил в Оксфорд только для того, чтобы порадовать мать, а теперь понял, что цирк — это моя судьба, — говорит Стокер. — Работать приходится даже больше, зато сколько свободы! И как захватывающе, ведь каждый день происходит что-то новое!»

Фрэнк Дафф всегда знал, что станет программистом. Он провел половину детства в обнимку со своим первым компьютером — слабеньким восьмиразрядным Commodore с языком программирования Basic вместо операционной системы. В 1992 году его родители одними из первых провели домой интернет, и Дафф просиживал там целыми днями. Когда пришло время поступать в колледж, молодой человек решил посвятить жизнь компьютерам. Он изучал искусственный интеллект и мечтал о карьере в модных стартапах.

В конце девяностых Дафф получил диплом и без труда нашел хорошую работу. Через несколько лет он начал понимать, что его мечты не имели ничего общего с реальностью. Ему неплохо платили, он без особого труда выполнял свои обязанности, но что дальше? Из него никогда не выйдет знаменитого программиста, имя которого знает вся Кремниевая долина. А быть безвестным винтиком в чужой корпорации не хотелось.

В 2003 году друг предложил Даффу стать велосипедным курьером, и он немедленно согласился. Почти все время бывший программист проводил под открытым небом, занимаясь простым физическим трудом, оставляющим время для того, чтобы подумать. На досуге он по-прежнему программирует, но уже не ради денег или карьеры, а для забавы. Такая жизнь его совершенно устраивает. «Содрогаюсь, когда представляю, что бы я сейчас делал, если бы остался программистом», — признался Дафф в интервью Wired в 2012 году.