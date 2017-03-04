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Россия и ЮАР вводят взаимный безвизовый режим с 30 марта

Россия и ЮАР вводят взаимный безвизовый режим
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Об этом сообщает посольство России в Южно-Африканской Республике.
«Россия и ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
Граждане России смогут находится в ЮАР сроком до 90 дней.
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