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Россия и ЮАР вводят взаимный безвизовый режим с 30 марта
Об этом сообщает посольство России в Южно-Африканской Республике.
«Россия и ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Twitter.
#Россия и #ЮАР завершили все процедуры: с 30 марта 2017 г. отменяются визовые требования для владельцев заграничных паспортов #безвиз pic.twitter.com/OA20BPMZAx— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 3 марта 2017 г.
Граждане России смогут находится в ЮАР сроком до 90 дней.
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