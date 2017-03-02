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Туры укрепились рублем
Ажиотажный спрос на выездные направления на этапе раннего бронирования дал туристическому рынку надежду. Его участники рассчитывают, что спрос на некоторые страны по итогам этого года достигнет показателей докризисного 2014 года, а общий поток выезжающих за рубеж туристов вырастет на 20-30%. В то же время некоторые игроки опасаются, что речь идет лишь о временном явлении, продиктованном укреплением рубля. Рост популярности выездных направлений уже начал влиять на внутренний рынок, где спрос на туры сократился на 5%.
На этапе раннего бронирования (период с января по апрель) спрос на некоторые выездные направления на летний период вырос в несколько раз, рассказали опрошенные "Ъ" участники рынка. Так, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, спрос на такие направления, как Турция, Кипр, Болгария, Греция и Испания, вырос в 1,5-4 раза по сравнению с 2016 годом. При этом, по ее словам, в случае с Турцией, на которую сейчас приходится до 50% организованных туров на лето, спрос превысил показатели докризисного 2014 года. Госпожа Ломидзе предполагает, что если начавшаяся тенденция к резкому увеличению спроса сохранится, то уже по итогам 2017 года продажи и по другим популярным выездным направлениям смогут вернуться к показателям 2014 года.
Рост продаж заметили и сами туроператоры. В TUI Russia рассказывают, что самую большую глубину бронирований сейчас показывают Турция и Кипр, куда туры продаются и на сентябрь, и на октябрь. Рост спроса ощущается в случае с Испанией, Болгарией, Черногорией и Грецией, добавляют в TUI. Директор по продажам НТК "Интурист" Сергей Толчин тоже отмечает значительный рост по этим направлениям. По его прогнозам, суммарный организованный турпоток в Турцию из России в этом году может составить 2,5-3 млн человек (в пиковый 2014 год было 3,5 млн).
Представитель "Онлайнтура" Игорь Блинов называет еще более позитивные оценки: по итогам февраля продажи туров в Грецию и на Кипр уже в 2,5 раза превысили показатели февраля 2014 года, в Турцию -- в 4,5 раза. В сетях "Горячие туры" и ТБГ указывают, что сейчас на долю Турции суммарно приходится 31% общих туристических заявок, следом идут Греция (15,5%), Кипр (13%), Россия (9,5%) и Тунис (9%).
Главный аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин прогнозирует, что в 2017 году число выезжающих за границу организованных российских туристов может вырасти лишь на 20-30% к уровню 2016 года. "Текущий ажиотажный спрос можно связать с укреплением рубля и неуверенностью россиян в том, что курс окажется таким же благоприятным в весенне-летний период",-- рассуждает он. Господин Нуждин сомневается, что в ближайшие пять лет общий показатель выезда россиян за рубеж достигнет уровня 2014 года. "На тот момент средняя зарплата в стране составляла $841, в 2016 году -- $548, в 2017 году может увеличиться до $650, для достижения уровня 2014 года нужен еще 30-процентный рост",-- подсчитывает он. Сергей Толчин предполагает, что текущий рост продаж связан с общим увеличением глубины бронирований и происходит в основном за счет перераспределения спроса.
Период ранних продаж на выездном рынке, когда туры на лето можно купить на 20-30% дешевле, чем в период пиковых продаж, в этом году начался раньше обычного. Первые предложения клиентам туроператоры делали еще в конце прошлого года. На момент начала активного предложения, в январе этого года, рост спроса оценивался в 10-30% (см. "Ъ" от 19 января).
Год назад лидером раннего бронирования был демонстрировавший рекордный спрос внутренний рынок. Но повторить успех в этом году пока не получается. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин отмечает, что в январе и феврале продажи внутренних туров снизились на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По его прогнозам, дальнейшая судьба этого рынка будет зависеть от выездного сегмента. "Если продажи Турции и Египта в этом году восстановятся в полном объеме, мы потеряем 10% туристов, если продажи туров в Египет не возобновятся, а в Турции произойдут новые теракты, получим 10%",-- рассуждает он. Сергей Толчин прогнозирует, что по итогам 2017 года рынок внутреннего туризма не покажет значительного роста из-за высокой конкуренции со стороны Турции. Игорь Нуждин прогнозирует падение внутреннего рынка на 10-15% по итогам года.
Александра Мерцалова
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