Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Картина Климта ушла с молотка за 60 миллионов долларов
Фото: с сайта Sotheby's
Картина «Сельский сад» (Bauerngarten) кисти знаменитого австрийского живописца Густава Климта было продана почти за 60 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
Торги произведениями искусства, созданными в стилях импрессионизма и модернизма, прошли в Лондоне вечером 1 марта. Покупатель, чье имя не называется, заплатил за полотно 47,97 миллиона фунтов стерлингов (это 59,3 миллиона долларов.
В Sotheby's подчеркнули, что за всю историю проведенных различными аукционными домами торгов предметами живописи в Европе это третья по величине сумма, полученная от продажи картины.
По мнению организаторов, «Сельский сад» — одна из лучших работ, когда-либо выставлявшихся на аукционах.
28 февраля аналогичные вечерние торги провел главный конкурент Sotheby's — аукционный дом Christie's. В тот день больше всего удалось выручить за картину французского постимпрессиониста Поля Гогена «Дом» — 20,3 миллиона фунтов стерлингов (или свыше 25 миллионов долларов).
«Сельский сад» был написан Климтом в 1907 году, в его так называемый золотой период, и считается одним из лучших пейзажей художника.
Оставить комментарий