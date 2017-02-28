Российская авиакомпания обзавелась «самолетом-леопардом»

Самолету с бортовым номером EI-UNP присвоили имя Уссурийск. Изображение леопарда нанесли на «нос» воздушного судна.

По данным Planespotters.net , этому самолету более 18 лет. С 1998-го по 2012 год он принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, затем — «Трансаэро» , а с 2015 года — «России».

В сентябре прошлого года другой лайнер «России» украсили рисунком амурского тигра. По задумке перевозчика, самолет должен был привлечь внимание общества к делу сохранения популяции редких видов животных.