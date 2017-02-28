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Российская авиакомпания обзавелась «самолетом-леопардом»
Фото: Фото: nstagram.com/lystseva
Boeing 777, принадлежащий авиакомпании «Россия», украсили изображением дальневосточного леопарда. Об этом в своем «Живом Журнале» рассказала авиационный фотограф Марина Лысцева.
Самолету с бортовым номером EI-UNP присвоили имя Уссурийск. Изображение леопарда нанесли на «нос» воздушного судна.
По данным Planespotters.net, этому самолету более 18 лет. С 1998-го по 2012 год он принадлежал авиакомпании Singapore Airlines, затем — «Трансаэро», а с 2015 года — «России».
В сентябре прошлого года другой лайнер «России» украсили рисунком амурского тигра. По задумке перевозчика, самолет должен был привлечь внимание общества к делу сохранения популяции редких видов животных.
По данным РИА Новости, новый проект был реализован совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» в рамках Года экологии в России. Лайнер-«леопард» будет летать по наиболее востребованным маршрутам в города Дальнего Востока, а также «по популярным курортным направлениям как внутри России, так и за ее пределами». Первый рейс он совершит во Владивосток.
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