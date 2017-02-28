В российских загсах открыли комнаты примирения

В загсах ряда российских регионов открылись комнаты примирения, в которых семейным парам предлагают пересмотреть своё решение о разводе. С супругами в таких комнатах работают медиаторы — специалисты, которые помогают разобраться в семейном конфликте. Пока подобная практика внедрена только в Татарстане и Белгородской области, но там уже отмечают, что после общения с экспертами по примирению немало пар забирают заявления о разводе. В марте комнаты примирения начнут работать и в Новгородской области. Затем парламентарии планируют рассмотреть инициативу на федеральном уровне.

Член Совета Федерации , председатель Союза женщин России Екатерина Лахова готова вынести на законодательный уровень инициативу создания комнат примирения в загсах страны. Об этом она сообщила в беседе с RT. По словам парламентария, в марте этого года такие комнаты откроются в ЗАГСах Новгородской области. После изучения их работы в трёх регионах страны инициатива будет вынесена на федеральный уровень.

«Совет женщин России уже неоднократно выступал за создание особой структуры при загсах, в которой бы беседовали с разводящимися. Сейчас такой проект появился в Новгородской области, и мы его, конечно же, одобряем. Мы поручим Новгородскому областному Совету женщин изучить работу комнат примирения и затем вынести вопрос о создании такого проекта на федеральном уровне», — пояснила Лахова. Время — семья

Депутат считает, что помимо создания комнат примирения, необходимо давать разводящимся время на раздумья. Это особенно необходимо молодым людям в критический период, который, по словам Лаховой, наступает после 5-10 лет совместной жизни.

Зампредседателя Новгородского областного Совета женщин Галина Назаркова отметила, что на ознакомление с работой комнат примирения потребуется минимум полгода. После этого предложение ввести подобную практику по всей стране будет окончательно проработано.

Пока же дело за Новгородом — будут ли там положительные результаты? Сотрудники местных ЗАГСов обещают стараться.

«С помощью комнат примирения, которые будут функционировать абсолютно бесплатно, будем стараться снизить количество разводов. Или хотя бы уменьшить конфликтность при расторжении брака», — пояснила медиатор новгородского загса, директор Центра экспертно-правовой помощи Татьяна Шибанова

Спасая отношения

В прошлом году медиаторы начали работать при загсах Казани. В Управлении загса кабинета министров республики Татарстан RT сообщили, что «из 519 супружеских пар, прошедших консультацию у медиатора, 364 пошли на примирение и забрали заявление о разводе».

В Белгородской области практика бесед с парами, которые собираются разводиться, проводится с 2003 года. Там при ЗАГСах существуют семейно-консультационные центры, в которых, в отличие от Новгородской области и Казани, с супругами работают не медиаторы, а психологи. В Управлении загса Белгородской области отмечают, что «количество разводов после посещения таких психологических центров уменьшается».

Так, по их данным, в 2016 году 11% пар, подавших заявление на развод и пришедших на семейную консультацию при загсе, сохранили свои отношения.

Налог на развод

Создание комнат примирения — это хорошая инициатива, но она требует больших затрат, отмечает председатель Комитета ГД по вопросам семьи женщин и детей Тамара Плетнёва

«Такие структуры при загсах потребуют немало денежных средств. Всё будет ложиться на плечи бюджетов отдельных регионов страны. При этом нельзя гарантировать, что количество разводов сильно уменьшится», —утверждает Плетнёва.

С ней соглашается владелец агентства знакомств, соведущая телепередачи Первого канала «Давай поженимся» Роза Сябитова

«Государственные деньги на подобные инициативы не стоит выделять. Лучше эти средства отдать на поддержку детей, на их воспитание. А всякие психологические приёмы на россиян не действуют. Если в нашем государстве хотят сохранить больше полноценных семей, то пусть увеличат налог на развод. Когда он будет составлять 100 тысяч рублей, желающих разводиться станет значительно меньше», — заключила Сябитова.