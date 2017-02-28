Соцсети наводнили снимки купюр с желаниями казахстанцев

Среди жителей Казахстана набирает популярность «игра на удачу» — участники собирают семь купюр номиналом в 200 тенге с особым серийным номером, после чего пишут на одной из них желание. Об этом сообщает портал Nur.kz.

Согласно правилам, желание необходимо писать на купюре только после того, как собран набор из семи штук с особым серийным номером, обязательно содержащим семерку. После этого шесть купюр необходимо потратить, а седьмую с желанием — сохранить до его исполнения.

Об игре журналисты узнали с помощью популярного Instagram-аккаунта «Жесть в Казахстане». Там появились примеры загаданных на купюрах желаний: одни рассчитывают с помощью игры зачать ребенка, другие обращаются к некоему Жандосу с просьбой «любить и уважать».

В среднем фотографии с купюрами набирают около двух тысяч лайков. В комментариях пользователи признаются, что тоже находятся в постоянном поиске купюр с семерками в серийном номере.

В комментарии казахстанскому порталу кассир одного из магазинов рассказала о том, что каждый день находит по несколько новых купюр с желаниями. По ее словам, некоторые намеренно приходят в магазин с просьбой обменять крупные деньги на купюры номиналом в 200 тенге со счастливым номером.