Ад вместо рая: туристы из РФ в Доминикане живут в жутких условиях

Российские туристы в Доминиканской республике вынуждены проживать в ужасных номерах в отеле без воды и света.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», речь идет о группе из 20 туристов, которых из России в Доминикану отправила турфирма «Пегас». Они заплатили за отдых примерно по 80 тысяч рублей, а оказались в номерах, где жить практически невозможно.

Туристы столкнулись с проблемами сразу же после прибытия в отель Beach House Playa Dorada. В течение дня их не хотели заселять. В результате туристам пришлось до 10 вечера сидеть на пляже или в лобби отеля. При этом, представители турфирмы «Пегас» бездействовали.

Когда российские путешественники все же получили свои номера, они пришли в ужас. Воды в ванных комнатах нет, со стен на кровать падает штукатурка, а в комнате стоит невыносимый запах.

ФАН отмечает, что представители туроператора, скорее всего, были в курсе, что хороших номеров пока в наличии нет, но когда-нибудь они освободятся. Пока же туристам в ожидании обещанного рая приходится спать на скамейках, укрывшись полотенцами и пользоваться сочувствием иностранцев, которые пускают их в свои хорошие и комфортные номера помыться.