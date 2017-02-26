Учёные рассказали, как в будущем изменится секс

Специалисты в области кибернетики считают, что для получения удовольствия от секса вовсе не обязательно им заниматься. По их мнению, технологии виртуальной реальности могут изменить традиционные отношения между партнерами.

Ученые недоумевают, зачем угождать девушке и выполнять ее капризы, если аналогичные ощущения можно будет получить с роботом. Футуристы считают, что в будущем услуги робототехники позволят получить море удовольствия.

Уже сегодня существуют виртуальные эротические фильмы, которые помогают почувствовать себя в интимной обстановке, не вступая в физический контакт с партнером. Некоторые мечтатели даже верят, что в недалеком будущем роботы будут способны вынашивать детей, как инкубаторы.